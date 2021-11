Menjívar advierte a Vida: "Al Olimpia no lo pueden dar por muerto"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Edrick Menjívar, portero titular del Olimpia, comenzó a condimentar las semifinales ante el Vida asegurando que a "Olimpia no lo pueden dar por muerto".



El elenco capitalino se medirá ante los cocoteros. Aunque el cruce esté definido, las fechas no han sido confirmadas por la Liga Nacional.



Sin embargo, el arquero merengue se ha prestado en la víspera del encuentro para advertir a los cocoteros que Olimpia tiene la capacidad de estar en la final.



"Es un equipo duro que ha venido haciendo bien las cosas durante todo el torneo, seguramente ellos vendrán a proponer y Olimpia también", dijo Menjívar.



"Al Olimpia no lo pueden dar por muerto y peor en unas instancias como esta, la historia no te lo permite y vamos paso a paso", agregó.



"Olimpia siempre que juegue será favorito, ahora solo no queda salir y demostrarlo en la cancha", presumió el portero.



Los partidos de ida y vuelta no están definidos en cuanto a fecha. El ganador del global estará en la final.

