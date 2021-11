"Maradona me violó y en Argentina lo hacen ídolo": Mavys Álvarez 

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Luego de las fuertes declaraciones de Mavys Álvarez en contra de Diego Armando Maradona, en las que reveló que fue abusada por el astro argentino siendo menor de edad, la polémica sigue.



Recién llegada a Argentina, para declarar como supuesta víctima de trata, la cubana lamentó que en Argentina sigan idolatrando a quien ella ve como un violador y quien además la metió en las drogas.



Las declaraciones de Álvarez surgen luego de ser citada en una investigación sobre trata de personas de la que se le acusa al futbolista fallecido en 2020.

Ídolo de millones en Argentina y fuera del país, por lo que hizo con la pelota, Diego Armando Maradona tuvo muchos problemas con drogas y escándalos fuera de la cancha.



"Es duro estar en su país, ver que está en todos lados, que es un ídolo y yo solo siento feo al recordar lo que él fue como persona. Dejé de ser una niña, me tocó quemar etapas de vida con él. Pasas de ser una niña a una mujer de golpe. Toda esa inocencia que yo tenía me la robaron. Tenía 16 años y ya estaba tomando, drogándome gracias a Maradona", afirmó la cubana, hoy de 37 años. Los abusos ocurrieron cuando ella tenía 16 y Diego 40.



Álvarez confesó además que "por Maradona pensé en suicidarme". Recuerda con dolor que tuvieron un fugaz romance a inicios de este siglo cuando el jugador estaba en Cuba en rehabilitación; el coqueteo comenzó con flores y regalos pero, de acuerdo a la supuesta víctima, todo cambió al cabo de unas semanas y eso la hizo pensar en una decisión tan drástica como quitarse la vida.

"Yo me deslumbré, él me conquistó con flores, pero pasaron dos meses y empezó a cambiar todo. Yo lo quería pero lo odiaba también, llegué a pensar en suicidarme por todo lo que vivía", concluyó.

El caso de Álvarez ha acaparado mucho la atención además por no contar con el respaldo de movimientos feministas, que no se han pronunciado enérgicamente en contra de los abusos que asegura sufrió.