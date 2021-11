VIDEO: "Espero me disculpen, pero es algo que yo sufrí": El mensaje de Mavys a los hijos de Maradona

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Abuso sexual, llevarla a adicción a la cocaína, propinarle golpizas y de ser el culpablle de sus pensamientos suicidas, son algunas de las acusaciones que ha vertido Mavys Álvarez, la cubana que fue novia de Diego Maradona, cuando ella era menor de edad.



Los detalles sobre su relación con la estrella mundial han sumado a la vida de desorden, drogas y sexo que vivió el astro del fútbol. La denuncia ya llegado incluso a oídos de sus herederos quienes no ven con buenos ojos los ataques con su extinto padre.

Mavys, después de la muerte del argentino ha sacado a flote muchas de sus vivivencias con Maradona, aunque no son agradables, es más, algunas son aterradoras, como cuando narró el abuso sexual que dice haber sufrido a manos del astro.

Entre algunas de las revelaciones contó como Diego la violó, mientras su madre estaba del otro lado de la puerta exigiendo ver como estaba su hija. En el video de la entrevista cedida a Infobae, Mavys le dirije también un mensaje a los hijos de Diego.

Álvarez dijo al medio argetino que "espero que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal, no lo hago con ese objetivo, lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras, pero fue lo que viví, ojalá no lo hubiera tenido que vivir de esa manera".

Agregó que está convencida que debió haber sido "un padre maravilloso, con sus hijas, tal vez en privado en los momentos de padre, pero es mi historia es lo que yo viví".

Señaló además que siente pena por los hijos de Maradona y como los pueda afectar sus declaraciones: "yo realmente me siento muy apenada con la familia de Diego. Los hijos, incluso el más chiquito, el hijo de Ojeda, me siento apenada con ella porque sé que de alguna manera le va a tener que explicar en algún momento a su hijo todo esto, pero no es culpa de ninguno de nosotros. El hecho de que yo hable hoy es por algo que yo viví, que yo sufrí".

Durante la entrevista, entre esfuerzos para no llorar la mujer relató como fue su relación con Diego. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó Mavys en declaraciones que le han dado la vuelta al mundo.