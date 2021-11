"Este positivismo debe traer buenos resultados", admite Xavi antes del derbi

MADRID, ESPAÑA.- Xavi Hernández, que debutará en el banquillo del Barça este fin de semana en el derbi ante el Espanyol, aseguró que el positivismo generado por su llegada debe transformarse en buenos resultados.



"Tenemos que controlar el tema anímico, porque jugamos un derbi y no podemos fallar. Habrá tensión, nervios, pero confío en mis jugadores", comentó Xavi en la conferencia de prensa oficial.



"Estoy muy ilusionado por lo que he visto en los entrenamientos, con buena intensidad y muy buen ritmo. Me gusta mucho lo que veo, porque el equipo tiene una actitud buenísima. Somos una piña, una familia y de eso se trata. Pero ahora este positivismo que se ha generado debemos devolverlo con un buen resultado", añadió el técnico.



El Barça es 9º en LaLiga antes del derbi del sábado en el Camp Nou, donde se espera una gran entrada para dar la bienvenida al técnico de 41 años, que regresa así al club en el que disputó 767 encuentros, siendo considerado una de las grandes leyendas del equipo azulgrana.



Pese a la incógnita de los resultados que el equipo conseguirá con Xavi, lo que el técnico asegura en recuperar el ADN Barça.



"Creemos que si jugamos como queremos, es más fácil que lleguen los tres puntos. Debemos transmitir a los jugadores que tenemos esta urgencia, pero no podemos presionarles porque estamos reiniciando un proyecto".



El técnico, no obstante, apenas ha podido trabajar desde que llegó al club, ya que la mayoría de sus jugadores estaban concentrados con sus selecciones.



"No hemos tenido muchos días para trabajar, pero la idea está clara. Es un tema de valor, actitud, esfuerzo y sacrificio. Espero que mañana ya se empiecen a ver cosas".



Xavi es consciente que, como cualquier entrenador, le van a "valorar por los resultados".



"Pero la convivencia y el entrenamiento diario que veo es muy positivo. Y creo que esto se puede contagiar en la competición", añadió.



Por último, Xavi se refirió en particular a algunos de sus jugadores, como el lateral brasileño Dani Alves, que a sus 38 años vuelve al equipo donde triunfó, aunque no podrá jugar hasta enero.



"Conozco bien a Alves y nos ayudará en todo. Tiene carácter, buena actitud y es una persona positiva y ganadora. También nos ayudará en el campo. Él está muy bien, le hemos visto jugar, ha pasado la revisión médica y está fuerte físicamente", dijo.