Said Martínez será el encargado de impartir justicia en la vuelta Olimpia-Marathón  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia y Marathón ya tienen los árbitros designados que impartirán justicia para el partido de vuelta de repechaje de la Liga Nacional de Honduras por el torneo Apertura 2021.



Said Martínez, después de recibir una capacitación para árbitros élites en Qatar, regresó para pitar el próximo domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



VEA: Diego Vásquez tras vencer a UPN: "El sábado tenemos que sellar el pase"



Junto al matemático la cuarteta que estará en el clásico será: Walter López, Christian Ramírez como segundo asistente y Selvin Brown como cuarto árbitro.



En la víspera del partido, en el que Marathón tiene la ventaja en el global de 1-0, los árbitros tendrán la labor de no caer en la desesperación y reclamos de los elencos.



ADEMÁS: "Tato" tras vencer a Olimpia: Con cipotes le ganamos a un rival con mejor presupuesto

La reacción de Troglio tras perder ante Marathón

Tras perder la ida del repechaje 0-1 contra Marathón en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el director técnico de Olimpia, Pedro Troglio, asimiló la derrota, pero aclaró que "hicimos méritos lógicos para no irnos de esta manera".

Asimismo, Troglio advirtió a los Verdes que la llave quedó abierta para remontar en casa, el Estadio Nacional, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

VEA: Cádiz, del Choco Lozano, ya conoce a su rival en la Copa del Rey

"Me voy con la sensación que el resultado del partido no era para perderlo, hicimos los méritos lógicos para no irnos de esta manera. Todavía queda abierto para la vuelta, el domingo es donde hay que levantarlo", dijo el argentino.