Diego Vásquez tras vencer a UPN: "El sábado tenemos que sellar el pase"  

DANLÍ, HONDURAS.- Motagua consiguió una victoria de 2-1 con sabor a semifinal ante los Lobos de la UPN en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, y Diego Vásquez señaló que "sufrimos un poco, pero ganamos de manera justa".



"Ganamos el partido más allá de la última jugada que no merece que haya sido penal. Las últimas faltas me parecieron demasiado localista, sufrimos un poco, pero ganamos de manera justa", dijo Vásquez.



"El sábado tenemos que sellar el pase en el Nacional. El partido salió bien, sufrimos poco y me parece que ya había pasado el tiempo o no sé si fue penal, pero ganar es ganar y vamos con una ventaja importante", agregó.



"Nosotros en Tegucigalpa somos un equipo fuerte, ganamos los partidos, imponemos el ritmo de juego con gente que hace goles", advirtió el mandamás.



Pese a la victoria del Ciclón nada es definitivo, pues los Lobos puede dar la sorpresa y remontar.



