Troglio tras perder ante Marathón: "Hicimos méritos lógicos para no irnos de esta manera"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras perder la ida del repechaje 0-1 contra Marathón en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el director técnico de Olimpia, Pedro Troglio, asimiló la derrota, pero aclaró que "hicimos méritos lógicos para no irnos de esta manera".



Asimismo, Troglio advirtió a los Verdes que la llave quedó abierta para remontar en casa, el Estadio Nacional, en Tegucigalpa, capital de Honduras.



"Me voy con la sensación que el resultado del partido no era para perderlo, hicimos los méritos lógicos para no irnos de esta manera. Todavía queda abierto para la vuelta, el domingo es donde hay que levantarlo", dijo el argentino.



"Marathón no nos generó ninguna situación de peligro salvo el gol de pelota parada y una de Vargas. Nosotros tuvimos bastantes en el primer tiempo y al final y no las pudimos concretar. Es injusto, sin embargo, en el fútbol las injusticias se marcan metiendo los goles", explicó.



La vuelta entre estos elencos se jugará el próximo domingo en el Nacional a las 4:00 de la tarde, según está establecido por la Liga Nacional.



