Motagua visita a Lobos UPNFM en la búsqueda de las semifinales del Apertura

DANLÍ, EL PARAÍSO.- Después de una semana triste por la eliminación de la Selección de Honduras del Mundial de Qatar, este jueves regresa la acción de la Liga Nacional de Honduras con los duelos del repechaje.



Motagua, quien tiene la etiqueta de favorito para avanzar a las semifinales del torneo Apertura, visita esta noche a los Lobos UPNFM de Raúl Cáceres, quien ha dicho que no se siente menos al enfrentar al ciclón.



"Por ningún punto. Es verdad que soy el de menos experiencia, pero en la cancha es donde se ve quién es grande y quién no. Estamos conscientes de nuestras limitaciones. Sabemos que no tenemos la logística que otros equipos tienen para recuperar jugadores, pero dentro del campo no nos sentimos menos que nadie", dijo Cáceres horas antes de enfrentar a las Águilas.

La serie

Los catedráricos y azules se enfrentarán por primera vez en repechajes, y durante la serie histórica que han tenido en 19 juegos: Motagua ganó 13, UPNFM ganó 1, empatando 5. Sin embargo, en la recta final de este torneo, la historia puede ser otra para el equipo universitario.



El árbitro de este partido será Nelson Salgado. Le acompañará Óscar Cruz, Leonidas Hernández y Alex Morazán. El juego será transmitido por Deportes TVC.

Posibles alineaciones

Motagua: Jonathan Rougier, Wesly Decas, Diego Auzqui, Glavaliz, Marcelo Santos, Héctor Castellanos, Jesé Moncada, Gómez, Moreira, Josué Villafranca y Maradiaga.



Lobos UPNFM: Gerson Argueta, Osorio, Torres, Róchez, Jean-Baptiste, Muñoz, Argeñal, Cacho, Rodríguez, Mejía y Jairo Róchez.