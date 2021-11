Maynor Figueroa: “Es posible que haya sido mi último partido con la Selección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tristes, cabizbajos, sin esperanzas... así llegaron los seleccionados nacionales ayer por la tarde al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, después de perder 2-1 en San José frente a Costa Rica, quedando prácticamente eliminados de la justa mundialista de Qatar.



“Solo nos queda cerrar de la manera más digna que se pueda y seguir esforzándonos al máximo para poder darle una que otra alegría a la afición en lo que queda del proceso”, dijo el delantero que militaba en Angola, Bryan Moya, en su llegada a la capital.



Por otro lado, el lateral izquierdo de Motagua, Diego Rodríguez, recalcó que Honduras todavía no está eliminada matemáticamente del Mundial, manifestando que hay que corregir lo que se ha hecho mal hasta el momento y de esa forma obtener la primera victoria en esta eliminatoria.



“Es verdad que nos sentimos mal; tenemos que mejorar muchas cosas, trabajamos para ello, pero vamos a seguir trabajando. Ahí están pocas las posibilidades, pero todavía hay chances, matemáticamente hablando, de seguir con la ilusión”, expresó el defensa.

Maynor insinúa el adiós

En ese mismo tono se manifestó el capitán de la Bicolor, Maynor Figueroa, al asegurar que todavía son muchos los puntos que siguen en disputa, pero que para poder lograr dichos puntos son muchas las cosas que hay que cambiar de cara a los próximos partidos.



“Estamos tristes y desilusionados, pero lo que queda es seguir trabajando, dándolo todo por esta camiseta. Solo quiero agradecer todo el cariño que he recibido a pesar de mis errores y espero poder devolvérselos. Quedan muchos puntos en disputa y vamos a mejorar en lo que se pueda, que son muchas cosas, para cerrar de la mejor manera posible”, afirmó el zurdo, blanco de las críticas por sus yerros en la derrota 2-3 ante Panamá.



El zaguero de 38 años también se refirió a si este fue su último partido como seleccionado nacional. “Es posible que haya sido mi último partido con la Selección, todavía no lo sé. Nunca le he dicho que no a la Selección. Aún con el barco hundido, nunca me fui, así que ya veremos qué sucede en el futuro”, advirtió y recordó.

A pensar en los jóvenes

Asimismo, aseveró que el grupo está destruido después de la derrota de ayer, pero espera que sirva para darle oportunidad a los más jóvenes.



“Hay jóvenes que tienen mucho talento, que poco a poco se les ha dado la oportunidad de jugar en la Bicolor y lo más importante sería que se consoliden y lleguen a formar un buen grupo para las siguientes eliminatorias”, declaró el capitán de la H. Honduras en estos momentos se ubica al fondo de la eliminatoria, con solo tres puntos.



La Bicolor es la única de la octagonal que no ha ganado, confirmando así uno de los peores procesos en la era moderna, en donde, a falta de seis partidos, solo queda cerrar de la mejor manera.