Gestión de Fenafuth un fracaso: Honduras sin dos mundiales al hilo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) encabezada por Jorge Salomón y la Comisión de Selecciones liderada por Rafael Villeda y Javier Atala son la otra cara de la moneda responsable de la eliminación de Honduras del mundial, aseguran experimentando en el fútbol.



En consecuencia de la fracasada gestión del ente deportivo, el fútbol hondureño queda sometida a crisis tras no tener participación en la copa mundial.



Su culpa...

Acomodada y sin capacidad de reacción se mostraron las autoridades deportivas hondureñas viendo el catastrófico escenario que el exdirector técnico de Honduras, Fabián Coito, estaba tejiendo en la eliminatoria con la Bicolor a la que dejó fuera de Qatar 2022.



"La Federación ya debe tener un análisis de dónde se equivocaron; lo primero es obvio, trajeron un técnico bien formado, pero con poco conocimiento en el área y en el manejo de jugadores adultos y eso pasó factura porque en su afán de ir formando futbolistas no hizo la elección correcta", explicó Rolando Peña, vicepresidente de Marathón.



En el 2019 cuando se escuchaba el rumor sobre Coito, los experimentados en el tema hacían eco de que no era conveniente, incluso la prensa deportiva advertía que un DT sin experiencia no podía tomar a la Selección.



Los procesos mundialistas 2014 y 2018 comandados por la actual administración han sido un fracaso. Otros especialistas en el tema coinciden que se necesita cambios de autoridades.

Bolillo y los jugadores

"Quiero defender al jugador que trató de entregarse, luchó y me parece que la dirección fue la incorrecta. Hoy no tenemos plan, un proyecto para encontrar la luz en el camino y retomar el sendero de poder llevar a una selección a otro mundial", externó el vicepresidente del Marathón.



Por su parte, Luis Cruz, presidente del Vida asegura que "creo en procesos, no conozco al profe "Bolillo", pero creo que le cambió un poco la cara al equipo. Ante Panamá tuvimos el partido, luego se les fue de las manos en los últimos minutos, ayer en Costa Rica dio otra cara. No soy quién para decir si se va o se queda, pero un proceso le vendría bien y nos ayudaría para estar bien preparado para el mundial de 2026".



Todo lo anterior sólo indica que la federación necesita cambio de autoridades para no exponer el próximo proceso mundialista.