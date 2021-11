¿Vuelve Messi al Barcelona? Esto ha dicho Laporta sobre la llegada del argentino  

BARCELONA, ESPAÑA.- En medio de la presentación de Dani Alves en su regreso al Barcelona, el presidente de club español Joan Laporta volvió a ilusionar a su afición al decir que no descartaría el regreso de Leo Messi.



Desde la despedida del astro argentino la situación que vive el barcelonismo es crítica porque quedaron eliminados de la Champions, y en La Liga no aspiran al título.



Ante este escenario, la junta directiva nombró al emblemático Xavi Hernández como nuevo director técnico del club. Este en su primera gestión llamó a Dani Alves para que regresara al conjunto.



En la rueda de prensa que hubo por la presentación del brasileño, Joan Laporta fue protagonista al ser consultado por varios temas, entre ellos si Messi regresaría a la institución.



"No se descarta. Lo tienen siempre en mente", respondió e hizo referencia en que "ha sucedido con Dani" Alves. "Son personas que han hecho grande este club. Messi e Iniesta son espectaculares, no puedo predecir el futuro, todavía están jugando, han hecho grande al club, los tenemos siempre en mente, pero ahora tienen contrato en vigor con otros clubes y hay que respetarlo, pero en la vida nunca se sabe", dejó caer.



Messi, por su parte, está en el PSG de Francia haciendo una destacable actuación.



