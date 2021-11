Carlos Ochoa: "Me la gané, me la gané le dije a mi papá"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Vuelta EL HERALDO se vivió intensamente y por supuesto cargada de solidaridad, adrenalina y muchas emociones.



Sumado a lo anterior, también se realizó un sorteo de varios premios como regalo de nuestros patrocinadores, para incentivar a los ciclistas que apoyaron el evento este 2021; a pesar de que el reto de los 100 kilómetros no era una competencia.



Uno de los galardones más esperados de la rifa, fue una bicicleta cortesía de Bikemart. Misma que se le entregó a Carlos Ochoa de 17 años, en las instalaciones de la empresa, quien compartió su reacción al respecto. "La verdad que no esperaba ganármela… Me la gané, me la gané le dije a mi papá gritando. Estoy muy feliz y quiero agradecerle a Dios ya que él me dio esta oportunidad, también a los patrocinadores que dieron esta bicicleta para que ustedes pudieran rifarla", expresó el afortunado ganador.



Sus padres le acompañaron a la entrega del premio muy emocionados. "No podíamos creerlo… A veces uno dice que no se gana nada, pero Dios sabe cuándo dar las bendiciones, y gracias a Dios esta vez le tocó a mi hijo y estamos muy contentos y agradecidos con ustedes y esperamos seguir apoyando la Vuelta Ciclística de EL HERALDO por muchos años más", dijo Keyla Valladares, madre de Carlos.



Cabe destacar, que este ciclista adolescente comenzó a participar en la Vuelta desde el 2015 cuando apenas tenía 10 años, avanzando de categorías infantiles a más avanzadas a través del tiempo.



Evidentemente, aparte de probarse en competencias anteriores y actuales de la Vuelta; a este campeón también lo han movido las diferentes causas a las que se apoya a través del evento deportivo. Y esta edición en apoyo del Teléfono de la Esperanza le animó mucho más. "Me pareció muy bonita porque ustedes buscaron la manera para ayudar a los demás, aunque estamos en tiempos de pandemia, ustedes buscaron la manera de siempre ayudar, es algo de admirar", dijo el pedalero.



Su recorrido este 2021 lo realizó desde Tegucigalpa a Cantarranas en ida y vuelta, sumando en total 231 kilómetros.



Por otra parte, Carlos extendió una felicitación al EL HERALDO, por ser el creador de la Vuelta Ciclística año tras año y también al Teléfono de la Esperanza por la ardua labor que realiza.



Finalmente Ochoa y sus padres procedieron a llevarse el anciado premio a su casa ubicada en Tegucigalpa.