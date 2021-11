Panamá espera con sed de venganza a El Salvador  

PANAMÁ. Después de una memorable remontada para ganar en Honduras, Panamá buscará el martes golpear en casa al visitante El Salvador y así afianzarse dentro del cuarteto de vanguardia del octagonal final de la CONCACAF al Mundial de Qatar.



Los panameños pueden inclusive quedar en zona de clasificación directa antes del receso de fin de año, con una victoria en casa combinada a otros resultados, como una caída de México en Canadá o viceversa.



Panamá contabiliza 11 puntos y se ubica como cuarto, con lo que disputaría un repechaje intercontinental. Estados Unidos (14), México (14) y Canadá (13) tienen de momento en su poder los tres pasajes directos a Qatar 2022.



Más rezagados han quedado Costa Rica (6), Jamaica (6), El Salvador (6) y Honduras (3).



El ánimo de los panameños no puede estar más alto. El viernes, cuando parecía que tiraban la toalla en San Pedro Sula, remontaron un déficit 2-0 al anotar tres tantos en el último cuarto de hora, para sacar un triunfo por 3-2, estropeando el estreno del colombiano Hernán Darío Gómez como técnico de Honduras. Gómez fue el mismo que les clasificó a su primer Mundial, en Rusia 2018.



El técnico de Panamá, el danés-español Thomas Christiansen, no le gusta hablar de revancha después del revés 1-0 sufrido en el duelo de ida en el estadio Cuscatlán en octubre.



Christiansen entiendo que un triunfo el martes dejará bien perfilado a Panamá en un octagonal, que luego entrará en un receso hasta enero, cuando sus dirigidos deben visitar a Costa Rica.



“Quiero ganar los tres puntos”, dijo el entrenador el domingo. “Es importante con la para que vamos a tener llegar en una situación buena para dejar todavía más distancias con los rivales que tenemos atrás e intentar acercarnos más a los que tenemos adelante".



Los panameños recobran a su capitán Aníbal Godoy, suspendido por acumulación de tarjetas frente a Honduras, y un hombre clave en el mediocampo.



El Salvador tiene una situación de más apremio, y su técnico Hugo Pérez admite que a sus dirigidos no les queda mucho margen de error en la carrera al menos por el cuarto lugar.



“El empate (con Jamaica) nos deja en una situación complicada por los puntos", aseguró. "Hoy no nos queda más que ir a competir a Panamá y sacar la victoria”.



Una de las dudas en El Salvador es el central Eriq Zavaleta, quien jugó sólo 45 minutos en el choque contra Jamaica el viernes. El zaguero se perdió la triple fecha de octubre tras sufrir una conmoción cerebral jugando para su club Toronto de la MLS. Si Zavaleta no se recupera, el puesto lo ocuparía Roberto Domínguez.



Además, el volante de marca Narciso Orellana será baja tras lesionarse en un partido con su equipo Alianza en el torneo local y en su caso entraría Christian Martínez, del San Carlos costarricense.