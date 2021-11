España clasifica Mundial con gol de Morata, mientras Portugal se atraganta  

MADRID, ESPAÑA.- España y Croacia estarán en la Copa Mundial del año próximo, Portugal tendrá que seguir remando para acudir.



El cabezazo de Aleksandar Mitrovic a los 90 minutos anestesió a Cristiano Ronaldo y Portugal en Lisboa, dándole a Serbia una victoria 2-1 que clasificó al seleccionado balcánico directamente al Mundial de Qatar.



Portugal aún tiene una oportunidad de clasificarse, pero deberá sortear un repechaje en marzo.



Todos las selecciones que sellaron el domingo su boleto en Europa para Qatar 2022 lo hicieron con goles en las postrimerías.



A España le bastaba un empate en su último partido contra Suecia para clasificarse, y Álvaro Morata se encargó de sentenciar el triunfo 1-0 al marcar a los 86 minutos.



Croacia asedió a Rusia de principio a fin en una cancha anegada y la recompensa a su insistencia llegó cuando el zaguero ruso Fedor Kudriashov anotó en propia puerta a los 81 minutos, decretando la victoria 1-0.



La repesca europea comenzará el 24 de marzo y los 12 equipos — incluyendo dos que ganaron grupos en la Liga de Naciones de la UEFA — serán encuadrados en tres llaves de cuatro. Cada llave adjudicará una plaza al Mundial.



El sorteo se realizará el 26 de noviembre en Zúrich y los cabezas de serie de serán anfitriones en las semifinales.

España no falta

Suecia le complicó la existencia a la anfitriona España, pero el gol de Morata acabó el suspenso para llevarse el primer puesto del Grupo B.



En una jugada de contragolpe, Dani Olmo sacó un derechazo que pegó en un poste del el arco sueco y Morata apareció nada más para empujar el balón al fondo.



"Creo que teníamos que estar en el Mundial. Es donde teníamos que estar, tampoco hay que celebrar más de la cuenta, España tiene que estar en todos los mundiales”, dijo Morata.



La Roja no ha faltado en la máxima cita desde 1978. Conquistaron su único título en Sudáfrica 2010 y fueron eliminado por el anfitrión Rusia en los octavos de final de la edición de 2018.



En el estadio de La Cartuja, los españoles mandaron con Sergio Busquets y Gavi a cargo de generar el juego.



Zlatan Ibrahimovic, el goleador sueco de 40 años, ingresó a los 74 pero no aportar la chispa que los visitantes precisaban para llevarse el triunfo, el único resultado que les servía para esquivar la repesca.



España acabó con 19 puntos, cuatro más que Suecia.



“Seguramente alguna selección que puede optar a ganar el Mundial se quede fuera”, valoró Luis Enrique, el técnico de España.



Los suecos dieron el campanazo al alcanzar los cuartos de final de Rusia 2018.

Lamento Luso

Serbia, que nunca había vencido a Portugal, quedó al tope del Grupo A con 20 puntos, tres más que los lusos.



Renato Sanches adelantó al equipo de casa con un derechazo cuando apenas habían transcurrido dos minutos en el Estadio de la Luz.



Serbia no se amilanó y Dusan Vlahovic estrelló un remate en el poste a los 12 minutos. Dusan Tadic no falló a los 33 con un disparo desde fuera del área que se desvió en un defensor y confundió al portero Rui Patrício.



Un centro bien medido de Tadic desde la derecha permitió a Mitrovic — libre de marca dentro del área — anotar el gol con un cabezazo picado.



Portugal y Serbia afrontaron la última jornada igualados en puntos tras siete partidos. Los lusos podían clasificarse con el empate por tener una mejor diferencia de goles.



Serbia ya había remontado una desventaja de dos goles para conseguir un empate 2-2 contra Portugal en marzo.



Portugal ha disputado cada Mundial desde 2002 tras haber estado fuera entre 1990-1998. Fue eliminado por Uruguay en los octavos de final de Rusia 2018.