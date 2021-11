El milagro existe: ¿Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial de Qatar 2022?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El escenario de la Selección de Honduras para estar en Qatar 2022 es crítico, muchos dan por hecho que está eliminada, sin embargo, el milagro puede suceder aunque estén el último lugar de la tabla con tres puntos.



La H aún tiene 21 puntos por disputar. El camino es sumamente complicado porque no hay paraje para derrotas.



El boleto que buscaría la Bicolor con mayores probabilidades sería el de repechaje, pues Estados Unidos y México lideran la octagonal con 14 puntos. Canadá es tercera con 13 unidades, mientras que Panamá tiene 11.



Costa Rica, Jamaica y El Salvador llevan 6 unidades en lo que va de la eliminatoria.



Clave

En la historia de las eliminatorias de la Concacaf, la FIFA otorgó tres boletos y un repechaje a la región.



En la era de la hexagonal el promedio de puntos del cuarto sitio era de 13.4, es decir el 44.67 por ciento del total de puntos en disputa en los 10 partidos. Esto era suficiente para llegar al repechaje el cual la H disputó en la pasada eliminatoria ante Australia.



Lo anterior se extrapoló en la octagonal con 16 partidos, y serían 21.44 puntos los que necesitaría el equipo del "Bolillo" para conseguir el repechaje.



Eso implica que Honduras con 3 puntos actualmente, está a 19 del objetivo, lo que sería ganar al menos seis duelos de los siete que quedan.



No obstante, la Selección también depende de los resultados de los otros elencos. Los equipos de Canadá para abajo con empates y derrotas serían útiles para las aspiraciones de los catrachos.

El camino:

16 de noviembre



Honduras vs. Costa Rica



Enero 2022



Honduras vs. Canadá

Honduras vs. El Salvador



Febrero 2022



Estados Unidos vs. Honduras



Marzo 2022



Panamá vs. Honduras

Honduras vs. México

Jamaica vs. Honduras