Michelob Ultra le extiende su mano amiga a la décima edición de la Vuelta Ciclística

Michelob Ultra, la marca de la cerveza superior que prefieren los hondureños, se incorporó nuevamente a la Vuelta EL HERALDO 2021 para formar parte de esta alianza en pro de los más necesitados.



Moisés Mata Vásquez, global brands manager de esta empresa, expresó la satisfacción que sienten por unirse al objetivo del reto Strava 2021.



¿En cuántas ediciones de la Vuelta han estado?

Es nuestra segunda vez. Fuimos patrocinadores de la última edición presencial, que convocó a ciclistas nacionales e internacionales.



¿Qué les motivó a participar en la décima edición?

Nos sumamos con la imagen renovada de Michelob, que la reafirma como la cerveza internacional premium de preferencia en Honduras, con la que sus consumidores tienen el equilibrio perfecto entre una vida activa y una vida social.



¿Cómo se sienten al conocer el enfoque para este año: la salud mental?

Qué mejor forma de poder representar la filosofía de marca que hacerlo apoyando esta causa de EL HERALDO.



¿Qué opinión tienen sobre el apoyo al Teléfono de la Esperanza como organización beneficiada?

Sin duda la salud emocional de las personas es importante y mantener ese equilibrio requiere, en algunos casos, del apoyo de personas que escuchen y acompañen a la gente. Entonces creo que la labor de los profesionales voluntarios de la Asociación Teléfono de la Esperanza es muy valiosa.



¿Cómo está interactuando Michelob Ultra con los participantes?

A través de nuestras redes sociales y las de la Vuelta, con mensajes y consejos de apoyo; además, también con producto en todos los kits que se le han entregado a los ciclistas.



¿Qué mensaje les brinda a los ciclistas al realizar sus recorridos en la bici?

Por supuesto los invito a que sigan pedaleando por la causa y logren superar los 100 kilómetros de la Vuelta EL HERALDO. Y también a que mantengan un estilo de vida equilibrado, con ese balance entre una vida fit y divertida.



¿Cuál es la filosofía de Michelob Ultra, Moisés?

Justamente este año dimos a conocer a Usain Bolt (multicampeón jamaiquino de atletismo) como el máximo representante de nuestra filosofía de marca: “It’s only worth it if you enjoy it”. Tener a un atleta como Usain Bolt, una leyenda olímpica con ocho medallas en Pekín, Londres y Río de Janeiro, nos da esas credenciales de vida fit & fun... él es uno de los máximos representantes del deporte en el mundo y tenerlo como agente de cambio en nuestra marca representa nuestra forma de vida.