Nissan le extiende su brazo solidario a la Vuelta EL HERALDO 2021

Nissan, la empresa líder en vehículos que crean las mejores experiencias al volante, se une a la Vuelta EL HERALDO 2021 para apoyar la causa de esta décima edición y así beneficiar a la Asociación del Teléfono de la Esperanza en Honduras.



Alejandra Cáceres, gerente de Mercadeo de esta organización, compartió las sensaciones que han tenido al ser parte de este evento.



¿Qué experiencia han tenido a través de la Vuelta EL HERALDO?

La Vuelta EL HERALDO nos ha dejado muchas emociones, es divertida, familiar y es una experiencia súper buena para todos los que han tenido esa oportunidad de vivirla; de hecho, tengo varios familiares que han podido participar y lo han hecho con toda su familia. La verdad que en estos tiempos, cuando han pasado tantas cosas difíciles, este tipo de actividades pues son de lo mejor. Esta es una súper iniciativa de EL HERALDO para que se puedan fomentar las actividades al aire libre que únicamente nos dejan muchísimos beneficios para nuestra salud física y, por supuesto, emocional.



¿Qué los movió para unirse a esta décima edición de la competencia?

Nos motivó ese trasfondo social que tiene la Vuelta, de apoyar a nuestra comunidad a través del evento. Y qué mejor forma de apoyar que a través de una empresa como EL HERALDO, ya que es una institución transparente. Estamos seguros de que todos los fondos son bien utilizados y lo serán en esta ocasión también por la fundación elegida.



¿Qué expectativas tienen sobre el reto de los 100 kilómetros?

Que los participantes puedan llegar a la meta establecida y que no se desanimen, que vayan por ese reto como Nissan, que es una marca imparable, así que adelante, que no se detengan ante ninguna adversidad.



¿Qué opinan de la práctica del ciclismo?

El ciclismo es velocidad, es emoción y me imagino que aparecen músculos que nadie se imagina tener, ja, ja, ja. Pero definitivamente el ciclismo es pura aventura y Nissan siempre está fomentando este tipo de deportes que nos hacen sentir vivos. En grupo Q siempre fomentamos que la gente esté activa y se supere a sí misma cada día. Siendo la salud emocional un tema importante a tratar,



¿Qué opinan de que el Teléfono de la Esperanza sea la organización beneficiada en este año?

Es súper importante que como hondureños contemos con salud emocional, porque con la pandemia nos hemos mantenido mucho tiempo encerrados, y el no convivir con la gente, no convivir con nuestros familiares o el hecho de que las noticias a nivel nacional e, incluso, mundial no sean positivas, nos ha afectado mucho. Contar con este tipo de ayuda en el país creo que es de vital importancia y se vuelve un aliciente en la salud emocional de todos. Yo pienso y digo: ¡qué pinta esto! Porque al principio no estaba tan enterada de este servicio del Teléfono de la Esperanza y me he dado cuenta de que es sumamente bueno.



¿Cuál es el mensaje que le deja a los voluntarios que integran esta gran labor?

Felicitarlos grandemente por la iniciativa de hacer una fundación para el área de la salud emocional. Me imagino que identificaron desde hace mucho tiempo la necesidad de ayudar a las personas respecto a este tema. La verdad es que este es un rayito de esperanza para las personas, ya que estoy segura de que probablemente ya han salvado muchas vidas porque tratar la depresión, indicios de suicidio, entre otros problemas, es de admirar. Tener esa voz que da ánimos y que impulsa a salir adelante, estoy segura de que es de gran ayuda para las personas.



Los ciclistas ya comenzaron a cumplir el reto, ¿qué le diría a los que no han llegado a los 100 kilómetros?

Pues mi principal mensaje es que sean imparables tal cual Nissan y que no corran 100 kilómetros. Si pueden, corran 200 o muchos más y superen el reto para apoyar esta gran causa. Además, que se diviertan mucho al realizar su recorrido, ya que lo pueden hacer con sus familias o amigos en diferentes lugares de nuestro país.