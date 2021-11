Ecuador sufre para vencer 1-0 a Venezuela, firme como tercero

QUITO, ECUADOR.- Otra vez infranqueable en su retaguardia y con el estreno goleador de Piero Hincapié, Ecuador doblegó el jueves 1-0 a una Venezuela para afianzarse en la tercera posición de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de Qatar.



El único tanto ecuatoriano llegó a los 41 minutos con un cabezazo de Hincapié, jugador del club alemán Bayer Leverkusen. El zaguero central de 19 años anotó su primer gol con la selección, arrojándose para conectar un tiro libre cobrado por Gonzalo Plata desde el costado derecho.



“Mi primer gol en la selección, van a haber muchos más con la bendición de Dios”, dijo Hincapié. “Fue importante trabajar en equipo y saber que no iba a ser fácil, que iba a ser duro del principio al final, y pudimos sacar los tres puntos en casa”.



La victoria como local dejó a Ecuador con 20 puntos, por detrás de Brasil y Argentina, con 31 y 25 unidades, respectivamente. Colombia y Uruguay, ambos con 16 puntos, persiguen a la Tri.



Los cuatro primeros de Sudamérica se clasifican directamente al Mundial del año próximo. El quinto disputará un repechaje intercontinental.



“Tuvimos que sufrir hasta el final”, dijo Gustavo Alfaro, el técnico argentino de Ecuador. "Sabíamos que era una victoria necesaria, trabajada, y una victoria que nos iba permitir dar ese paso ... manteniéndonos en el bloque de los equipos que están clasificados”.



Los ecuatorianos llevan cuatro partidos como local sin recibir goles en las eliminatorias.



Se trata de la tercera vez en su historia que mantienen la valla invicta en encuentros seguidos en casa. ¿Qué paso en las otras dos veces que lo hicieron? La Tri acabó clasificándose a los mundiales de 2002 y 2014.



Ecuador busca acudir a una cuarta Copa Mundial. Al entrar en la recta final de la carrera sudamericana hacia Qatar, Alfaro procura evitar que se repita el desplome que les dejó fuera en el pasado Mundial de Rusia 2018.



“Soy un convencido que mantener el cero en nuestro arco nos va a llevar al Mundial", dijo Alfaro.



Ecuador, que presentó a la mitad de sus jugadores menores a 23 años, acabó sufriendo ante un porfiado rival que marcha en el fondo de la tabla.



“Se hizo un partido muy correcto. Tuvimos las oportunidades más claras de ganar el partido, obviamente nos faltó jerarquía, contundencia o suerte”, dijo el técnico de Venezuela Leonardo González.



De entrada, los venezolanos se plantaron con una propuesta defensiva con un poblado medio campo, defender el balón en su propio territorio a la espera de alguna oportunidad de contragolpe.



Ecuador tuvo la tenencia del balón pero sus ataques se limitaron a tiros de media y larga distancia, eventualmente consiguieron abrir la cuenta sobre el final del primer tiempo.



Poco a poco, la Vinotinto generó acciones de riesgo. En una, Darwin Machís quedó solo ante el arco y no pudo definir en una inmejorable ocasión.



El asedio venezolano fue intenso en los últimos minutos, encerrando al equipo local contra su propio arco.



“Fue un partido bastante parejo, creo que tuvimos las suficientes ocasiones claras como para llevarnos algo más y marcar algún gol, pero me quedo con el gran trabajo que hicimos”, dijo Machís.



En la próxima fecha, el martes, Ecuador visitará a Chile y Venezuela será local frente a Perú.