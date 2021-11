Tras empate ante Irlanda, Portugal acaricia el Mundial de Qatar

PORTUGAL.- Portugal, que solo pudo empatar sin goles ante Irlanda en Dublín, se sitúa al frente de la llave A de la clasificación europea al Mundial de Catar-2022, este jueves en la penúltima fecha, en la que Rusia y Croacia golearon para mantener su pulso en la llave H.



El equipo de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcar a pesar de tener varias ocasiones en la segunda parte, se jugará la primera plaza de la llave -sinónimo de billete para el Mundial-, el domingo en una 'final' ante Serbia, que no jugó este jueves.



Portugal no podrá contar con su central Pepe, expulsado al recibir dos tarjetas amarillas.



Otra 'final' del domingo la disputarán en el grupo H Croacia, segunda con 20 puntos, y Rusia, líder con 22



Este jueves Rusia goleó 6-0 a Chipre y Croacia hizo lo propio ante Malta (7-1).



Ya clasificada para el Mundial, pero diezmada por el covid-19 y las lesiones, una Alemania con muchos cambios se paseó (9-0) ante una Liechtenstein que se quedó con un hombre menos en los primeros compases del partido.



En el minuto ocho Jen Hofer propinó una patada de kárate -aunque involuntaria- en la garganta de Leon Goretzka: tarjeta roja y penal transformado por Ilkay Gündogan (1-0, 11).



En la pelea por la segunda plaza del grupo J, que conduce a la repesca mundialista, Macedonia del Norte dio un paso importante al ganar 5-0 a Armenia.



Además, España ve un poco más cerca el Mundial tras ganar 1-0 a Grecia en el Estadio Olímpico de Atenas, poniéndose líder del grupo B antes de enfrentarse a Suecia el domingo.



Un gol de penal transformado por Pablo Sarabia (26) dio a España la primera plaza de la llave, la única que da acceso directo a Catar, por delante de Suecia, que perdió este jueves 2-0 con Georgia.