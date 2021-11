Vinícius seguiría esperando la titularidad en Brasil

SAO PAULO, BRASIL.- Los aficionados de Brasil han pedido insistentemente al seleccionador Tite colocar al delantero Vinícius Júnior en la alineación titular desde hace meses.



Pero a juzgar por las formaciones durante la práctica del miércoles, ello no ocurrirá en el partido de la eliminatoria mundialista que la Seleção disputará este jueves frente a Colombia.



El atacante de 21 años, quien acumula nueve goles en 16 partidos con el Real Madrid, viajó a Sao Paulo para unirse a Brasil sólo después de que Roberto Firmino se lesionó. Tite parece creer que el joven ariete representa acaso su tercera opción, después de Raphinha y Anthony, quienes han hecho ya goles con el equipo.



Brasil es líder de la eliminatoria sudamericana al Mundial con 31 puntos. Podría asegurar un lugar en la Copa del Mundo del año próximo si vence a Colombia.



El martes, la Canarinha se medirá con su escolta Argentina. Tite ha experimentado con sus combinaciones, incluso en los extremos, donde Vinícius se desempeña bien.



Tite dijo el miércoles en una conferencia de prensa que ha hablado con Carlo Ancelotti, el estratega del Madrid, acerca de las tácticas adecuadas para sacar a relucir lo mejor de Vinícius, quien hasta la fecha no ha sido particularmente productivo con su selección.



Vinícius ha jugado sólo siete partidos por Brasil, la mayoría de las veces ingresando como suplente.



“Tenemos que ser pacientes y entender al joven, quien podría necesitar tiempo para reafirmarse en la selección nacional”, dijo Tite. “Pasó mucho tiempo para que se adaptara al Real Madrid, y eso le ha dado madurez, de modo que pueda desarrollarse y llegar al escenario en el que está ahora. No es distinto con la selección”.



El estratega sugirió que la práctica vespertina daría pistas sobre quién jugaría de inicio ante Colombia. Como se esperaba, no sería Vinícius.



Raphinha, quien aportó goles y asistencias durante tres buenas actuaciones en la anterior Fecha FIFA, parece haber ganado el duelo otra vez.



Tite advirtió que Brasil y el Real Madrid tienen sistemas distintos. Y Vinícius ha brillado sólo con su club.



“El Madrid tiene un trípode en el medio campo, que apoya a su extremo izquierdo. Ello deja a Vinícius en una posición como penúltimo delantero. A veces es el último hombre y Karim Benzema llega desde atrás”, explicó Tite. “No usamos acá ese trípode, de modo que él será sólo un delantero, agresivo y con libertad. Y tendrá también que ayudar a la defensiva”.