Aguazul: "Buena decisión de elegir al Teléfono de la Esperanza"

La compañía líder en producción, envasado y distribución del agua de la más alta calidad, Aguazul, ha dicho presente consecutivamente a la realización de la Vuelta Ciclística EL HERALDO y para este 2021 no ha sido la excepción.



Patricia Wilson, gerente de mercadeo de Aguazul, comparte la experiencia que ha tenido la empresa al apoyar las causas de la Vuelta.



¿En cuántas ediciones de la Vuelta han estado presente anteriormente?

Esta es la 9 edición en la que estamos participando con Aguazul, el agua de todos, siempre presente en el deporte en especial el ciclismo.



¿Cuál ha sido su experiencia colaborando con el evento y cómo se han sentido?

Muy contentos y satisfechos de hidratar con Aguazul a todos aquellas personas que participan en la Vuelta Ciclistica, sabemos que este evento no solamente fomenta el deporte y la vida saludable sino que también fomenta la convivencia familiar.



¿Qué les motivó a participar en esta décima edición?

Es importante destacar el objetivo y la razón por la cual siempre se realiza la Vuelta Ciclistica y esto es de destacarlo. El apoyo que se brinda a todas aquellas instituciones sin fines de lucro que ayudan a la comunidad.



¿Qué opinan de que la Vuelta se desarrolle en modalidad virtual por segundo año consecutivo?

Considero que tenemos que estar siempre a la vanguardia y adaptarnos a nuevos tiempos mientras se encuentra una solución a la situación actual.



¿En qué forma se van a involucrar o interactuar con los participantes este año debido a la virtualidad del reto?

En toda la logística que se desarrolla para la realización de este evento y a través de nuestras redes sociales de Aguazulhn.



¿Qué opina de que la causa para este año sea apoyar al Teléfono de la Esperanza?

Muy buena decisión de elegir al Teléfono de la Esperanza que es una institución que siempre se ha proyectado con todas aquellas personas de la comunidad que necesitan orientación y consejos sanos en situaciones difíciles, máxime con la situación actual de pandemia donde todo este tipo de problemas se han vuelto más vulnerables .



¿Cómo se proyecta la marca en la comunidad?

Con Aguazul siempre tratamos de brindar apoyo a todas aquellas actividades que buscan reforzar los valores como familia, ayuda humanitaria y fomentar el deporte, etc.



¿Cuál sería su mensaje final?

Que en estos momentos tan difíciles tenemos que estar unidos, apoyarnos y seguir adelante tratando de hacer las cosas bien para poder lograr el éxito.