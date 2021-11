Motagua recibe a Honduras Progreso esperando un milagro para clasificar a semifinales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con apasionantes encuentros, este martes se disputa la jornada 18 del Torneo Apertura 2021, y uno de los partidos en donde hay mucho en juego para definir las posiciones finales en la clasificación es el que disputarán Motagua y Honduras Progreso en el Estadio Nacional a partir de las 7:00 PM.



El conjunto azul, ya sin posibilidades de alcanzar el liderato, recibe a un cuadro arrocero que cerrará su participación en el certamen en una cancha en la que historicamente ha recibido muchos resultados negativos.

El cuadro que dirige Diego Vázquez se despidió de toda posibilidad de luchar por el primer lugar tras empatar sin goles ante Olimpia en un deslucido clásico, pero manteniendo aún opciones de alcanza el segundo puesto, el cual da acceso directo a las semifinales.



Las Águilas esta noche están obligadas a derrotar a los progreseños y eseperar a que el Vida derrote a Real España, sumado a que el Olimpia no consiga una victoria ante Platense para así ograr acceder al segundo lugar.



Con el compromiso de afrontar las instancias finales de la Liga Concacaf en el horizonte, el Mimado quiere evitar la fase de repechaje para no acumular más partidos en su apretada agenda de este semestre.



Por su parte el Honduras Progreso llega a Tegucigalpa con el papel de víctima, ya que el equipo que dirige John Jairo López se encuentra sin chances de liguilla desde hace varias fechas y más bien ya piensa en sumar puntos de cara al siguiente torneo, en donde no querrán tener problemas de descenso.

El coloso capitalino vivirá un encuentro en donde el Motagua buscará un auténtico milagro, ya que no depende de sí mismo para lograr una mejor posición en la clasificación del Torneo Apertura 2021.

Datos del partido

Rivales: Motagua-Honduras Progreso



Hora: 7:00 PM



Estadio: Nacional



Transmisión: Megaclásicos

