Carlos Johnson el primer ciclista de todos en culminar el reto Strava

La Vuelta EL HERALDO arrancó este día con el objetivo de beneficiar a la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza, contando siempre con el apoyo de los ciclistas y los patrocinadores que hacen posible este evento tan esperado por la comunidad pedalera.



Este 2021 el primer ciclista de todos en culminar el reto de los 100 kilómetros de la Vuelta EL HERALDO fue Carlos Alberto Johnson Pérez de 43 años, residente en Roatán.



El objetivo de este participante así como el de todos los que se inscribieron en el reto, es el mismo, ya que la organización El Teléfono de la Esperanza será beneficiada con la realización de esta décima Vuelta. “Con gusto me solidarizo con este evento ya que nos permite ser parte y nos hace sentirnos bien al no dejar de aportar a nobles causas”. Expresó Johnson.



Cabe mencionar, que esta es su primera participación en la Vuelta Ciclística a pesar de que ya tiene algún tiempo practicando el deporte. Además nos mencionó que aunque tuvo que cumplir la meta en rodo desde su casa debido a las lluvias no le pareció imposible finalizar el desafío.



“Tengo el hábito de hacer retos arriba de ese kilometraje, pero era mi primera vez utilizando el rodo por un tiempo muy prolongado, esta fue una nueva experiencia. Y ser el primero en terminar el reto no estaba contemplado en mis planes, mis planes solo eran culminarlo”. Dijo el ciclista.



Johnson finalizó agradeciendo y animando al personal de la fundación, por la ardua labor que realizan, y espera que puedan seguir logrando tan significativos resultados en pro del pueblo hondureño y la salud emocional.