Xavi Hernández: "Somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia"

BARCELONA, ESPAÑA.- Una nueva esperanza comienza a surgir entre los aficionados del Club Barcelona tras la presentación oficial de Xavi Hernández como su entrenador.



El antiguo centrocampista saltó al césped que tan bien conoce al grito de "¡Xavi, Xavi!", antes de firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona Joan Laporta.



Frente a él, en el Camp Nou había 10,000 aficionados ilusionados con que el regreso al club de la leyenda azulgrana sirva para reflotar al equipo.



"Muchas gracias, no me quiero emocionar pero estoy muy ilusionado. Como os dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar", dijo Xavi a la afición.

VEA: Xavi Hernández vuelve a su casa, el Barcelona



"Muchas gracias por el recibimiento. No me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Se me ha puesto la piel de gallina", dijo Xavi mientras la gente coreaba y aplaudía. "Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con la máxima exigencia para conseguir los objetivos", les prometió.



Antes del simbólico acto, Hernández compareció en una conferencia de prensa en donde dio detalles de los planes que tiene para la nueva ruta a trazar en el equipo español y las expectativas que lleva para los futbolistas.



"Lesiones van a haber toda la vida, evidentemente que hay demasiadas... Pues a partir de ahí a trabajar en prevención de gimnasio, entrenar bien, en prevención de lesión, a lo mejor entrenar mejor, no lo sé, pero yo sé cómo entrenamos nosotros y los cuidamos para que el jugador esté bien, porque al final es un tema de rendimiento y resultados, no hay más y os vais a valorar por eso a los jugadores, a mí como entrenador, al presidente. Hay mucha exigencia y tenemos que exigirle al futbolista, lo vamos a hacer y vamos a intentar ser competitivos en cada momento, somos el Barça", expresó.

ADEMÁS: ¡Letales! Los memes que dejó la salida de Koeman del Barcelona



El nuevo director técnico dijo que existe un plan de ruta que va a seguir "a rajatabla" para que futbolista se sienta cómodo y feliz. "Tenemos una idea muy clara de trabajo, todo planificado", aseguró.

Fe en los jugadores

Xavi también se mostró muy seguro del equipo que tomará y hasta dijo que aunque reconocía el talento de algunas estrellas que han brillado con el Barcelona, manifestó que no pueden ser los únicos.



"No creo en un único líder, Messi era líder, Iniesta era líder, Puyol era líder… No podemos depender de una única personalidad, es importante que haya diferentes liderazgos", aseguró.



"Con Messi tengo amistad, nos hemos escrito, hemos hecho bromas... Es el mejor jugador de la historia del fútbol, pero no está aquí, tenemos otros jugadores", agregó.



"En el Barcelona no se puede ni empatar, ni perder. Tenemos que ganar todos los partidos", vaticinó el nuevo entrenador, que tendrá la lupa mundial sobre sí en los próximos juegos.

LE PUEDE INTERESAR: Xavi Hernández es presentado como el nuevo entrenador del Barcelona