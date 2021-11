Directivos del Barcelona viajaron a Qatar para convencer a Xavi Hernández

DOHA, QATAR.- El presidente del club catarí Al Sadd, Turki Al Ali, afirmó este miércoles que su entidad quiere continuar con el entrenador Xavi Hernández, coincidiendo con una visita a Doha de una delegación del FC Barcelona con la misión de llegar a un acuerdo.



Esa delegación aterrizó el miércoles y en ella están el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany.



Ronald Koeman fue destituido el miércoles de la pasada semana, tras una derrota ante el Rayo Vallecano, y desde entonces el nombre de Xavi suena con insistencia, pese a que en mayo firmó una renovación de contrato con el Al Sadd hasta 2023.



"La posición del club es clara desde el principio: queremos conservar a nuestro entrenador Xavi y no podemos privarnos de él en este momento delicado de la temporada", afirmó Turki Al Ali, según un tuit del club, publicado cuando la delegación catalana asistía a un partido entre Al Sadd y Al Duhail.



El club dio sin embargo la bienvenida a la delegación del Barcelona, afirmando "valorar y respetar" la visita.



Por su parte, Rafa Yuste calificó de "muy buenas" las relaciones entre ambos clubes y que el hecho de que el presidente Joan Laporta no viajara no ha molestado en Catar.



Los directivos de los dos clubes planearon una reunión al término del partido del día del Al Sadd, que se reanudará el jueves si fuera necesario.