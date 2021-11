Industrias Maknudo con la Vuelta 2021: “Orgullosos de ser humildemente parte de esta ayuda"   

La empresa hondureña Maknudo se une por tercera ocasión a la Vuelta EL HERALDO, el evento deportivo solidario por excelencia; este año el apoyo será dirigido a la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza, causa que es un impulso más para este patrocinador.



Pero Maknudo no solo es reconocida por su solidaridad sino que también por ofrecer una gama de productos promocionales variados, así como artículos de oficina, textiles, lápices, mochilas, tazas y recreación, entre otros. Además, son los creadores de la camisa oficial de la Vuelta y su presidente, Miguel Villela, cuenta su experiencia en esta competencia de los pedales.



¿Cuál es el sentimiento de decir presente una vez más en la Vuelta EL HERALDO, don Miguel?

En Industrias Maknudo siempre hemos tenido presente ese sentimiento de colaborar, de mostrar empatía con todos nuestros hermanos hondureños y no hondureños; de mostrar esa solidaridad y amor por el prójimo. Por supuesto, también sentimos agradecimiento por todas las empresas y las personas particulares que hacen posible este evento.



¿Qué sensación le dejó la modalidad virtual de la Vuelta en la edición pasada?

Al principio un poco de tristeza por la situación del 2020 a nivel global, en especial en nuestro país. Fue un evento diferente, sin caras, sin cercanías, pero con mucha solidaridad en todo tiempo.



¿Qué opina de que en este año los fondos recaudados serán destinados al Teléfono de la Esperanza?

Esta fundación no tiene grandes recursos pero tiene unos baluartes que son realmente valiosísimos, las personas que atienden las llamadas son unos ángeles realmente. Por eso apoyamos la causa que eligió EL HERALDO para este año.



En otro tema, sabemos que ya está definido el diseño de la camisa para la Vuelta. ¿Qué tan diferente será al del año pasado?

Bastante diferente al año pasado aunque con un diseño muy deportivo y con la peculiaridad de que para esta edición la camisa tiene un pequeño y bello detalle en memoria de las personas que hemos perdido en accidentes, es un detalle único, creo que nadie más lo había pensado antes.



¿Qué siente al crear la camiseta de la Vuelta?

Pues estamos orgullosos de ser humildemente parte de esta ayuda a nuestros hermanos de Honduras o cualquier parte del mundo donde necesiten ayuda en algún momento a través del Teléfono de la Esperanza.



¿Habrá más sorpresas de Maknudo para los participantes en esta edición?

Como siempre seremos parte de esta fiesta deportiva con muchas sorpresas. De hecho invitamos a participar a los clubes ya que habrá un sorteo de “maillots” para un equipo de ciclismo, elaborados por Industrias Maknudo.



La modalidad del reto 2021 sigue siendo virtual por la pandemia... ¿Qué opina de ello?

Debemos continuar con lo que es seguro, lo que las autoridades nos recomiendan, que es tomar las normas de bioseguridad. Ya pronto vendrán tiempos más macanudos... ja, ja, ja.



¿Qué mensaje le deja a la Asociación Hondureña del Teléfono de la Esperanza?

Es difícil encontrar personas con ese corazón tan grande, con ese desprendimiento de ayudar a los ciudadanos necesitados. Creo que estos personajes son como diamantes azules difíciles de encontrar ya que son preciosos.



¿Habrá representación de Maknudo haciendo los 100 kilómetros?

Claro que sí, yo mismo soy ciclista y estoy listo