Marca País se une a la causa de Vuelta EL HERALDO: "Son héroes sin capa que deben ser honrados"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marca País se une a la realización de la Vuelta EL HERALDO 2021, convirtiéndose en uno de los patrocinadores que le dijeron que sí a esta edición número diez.



Como se conoce, esta alianza promueve el turismo, las inversiones y exportaciones de Honduras, y además desarrolla la imagen del país desde el 2015 a nivel nacional e internacional, pero también apoya otras actividades que van de la mano de la salud y la recreación de los hondureños.



Ángel Fajardo, director de esta herramienta comparte la alegría y la experiencia que han tenido formando parte de las causas que arropa la Vuelta EL HERALDO en cada temporada.



¿Ya habían participado en alguna edición de la Vuelta El Heraldo? O ¿Cómo llegaron a formar parte del reto solidario para este año?

Marca País Honduras desde la primera edición del Vuelta Ciclística de Diario El Heraldo ha dicho presente, apostando por el talento de los hondureños en este tipo de actividades que motivan a llevar una vida saludable.



¿Qué expectativas tienen del evento este 2021?

Esperamos que todos los hondureños se puedan sumar a la décima edición de la Vuelta Ciclística. Esta es una actividad que une a toda Honduras, y cada vez son más las personas que están tomando este reto, de subirse a una bicicleta y pedalear no sólo para dejar registrada una meta sino para apoyar a aquellas organizaciones sin fines de lucro que realizan buenas causas en pro de los hondureños.



¿Qué opinión les genera saber que los fondos recaudados de esta edición serán destinados a la organización El Teléfono de la esperanza?

Dar este apoyo a esta fundación que recibe a diario llamadas anónimas de hondureños que tienen problemas de salud emocional, realmente es admirable, y nos complace ser parte de este apoyo, ya que hoy en día son muchos de los hondureños que sufren de depresión o estrés por el tema de la pandemia. Muchos de ellos han perdido familiares por Covid-19, y esas emociones hay que expresarlas, y realmente es de ovacionar el impecable trabajo que hace la organización El Teléfono de la Esperanza.



¿Algún mensaje para esta fundación que apoya gratuitamente a personas que han sufrido violencia, depresión o indicios de suicidio?

Primero felicitarlos por el gran trabajo que realizan, son llamadas que salvan vidas, y el apoyo que ellos brindan a través de una llamada anónima, tomarse el tiempo para dar palabras sabias y de apoyo, es de aplaudir. Es un trabajo de orgullo, son héroes sin capa que deben ser honrados.



¿Qué mensaje les envía a quienes ya están inscritos en el reto Strava?

Que recuerden que no solo están pedaleando por registrar un logro físico, sino también por aquellas personas que tienen alguna enfermedad de salud mental, y con el dinero que se recaude se estará donando a la organización El Teléfono de la esperanza, un trabajo que salva vidas.



¿Cómo invitaría a quienes aún no se han inscrito?

La Vuelta Ciclística es una buena oportunidad de salirnos del sedentarismo, más en estos tiempos que vivimos a causa de la pandemia. No se trata de ser el primero en llegar a la meta, se trata de cuidar nuestra salud y hacer alguna actividad física, y que mejor con una bicicleta.



¿Cuál sería su mensaje final?

Que no se pierdan la décima edición de la Vuelta Ciclística de Diario El Heraldo, que es un evento que nos ayuda con nuestra salud física. Y felicitar a El Heraldo y todo su staff que hacen posible este evento, que sin duda es de mucho orgullo.