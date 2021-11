VIDEO: Cristiano Ronaldo evita derrota del United en descuento ante Atalanta

BÉRGAMO, ITALIA.- El portugués Cristiano Ronaldo salvó este martes de la derrota al Manchester United y, posiblemente, de la destitución a su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solksjaer, gracias a su doblete en los minutos de descuento ante el Atalanta (2-2), en la cuarta jornada de la Champions League.



El mejor goleador de la historia de la máxima competición continental, con 139 tantos, por delante de los 123 goles del argentino Lionel Messi) demostró su excelente estado de forma para evitar una hecatombe.



"Creímos en ello (la victoria) hasta el final. Ayudé a mi equipo a conseguir un punto. Nunca nos rendimos, es un buen resultado para nosotros, creo", declaró Ronaldo al término del encuentro.



El exatacante de la Juventus, ultramotivado ante su vuelta a un césped italiano, igualó primero tras una bonita jugada colectiva, con una excelente definición del astro portugués (45+1).



Antes, los italianos se adelantaron mediante el tanto del delantero esloveno Josep Ilicic (12), que el portero español David de Gea no pudo evitar.



Solskjaer repitió el esquema en la victoria ante el Tottenham con tres centrales, pero el francés Raphael Varane se vio obligado a abandonar el campo por molestias en el primer tiempo.



"A primera vista, sintió algo en los isquiotibiales después de una carrera. No quería correr ningún riesgo", señaló el técnico del central galo en rueda de prensa.



"La primera valoración no parece muy buena, pero ya veremos mañana (miércoles), cruzemos los dedos", prosiguió Solskjaer.



El atacante colombiano Duván Zapata supo desmarcarse al límite del fuera de juego para plantarse ante De Gea y batirle (56'), con lo que el técnico noruego volvía a observar nubarrones sobre su horizonte al frente del club.



Pero, un espléndido Cristiano Ronaldo marcó tras una volea desde la frontal, dejando al club inglés líder, empatado a siete puntos con el Villarreal (2º), quien se impuso en su campo al Young Boys (4º) suizo por 2-0.



"Para nosotros es como Michael Jordan para los Chicago Bulls. Son de esos campeones que hacen grandes a los equipos. Está mejorando cada vez más con nosotros", afirmó Solskjaer.