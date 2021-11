Oficial: Clásico Olimpia-Motagua se juega el sábado y la jornada 18 el próximo martes sin seleccionados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de varios días en incertidumbre respecto a la realización de la jornada 18, la última del torneo Apertura 2021, la junta directiva de la Liga Nacional informó que los cinco partidos se realizarán el martes 9 de noviembre.



Los futbolistas que sean parte de la convocatoria de Honduras para los juegos eliminatorios de Honduras el 12 y 16, respectivamente, no estarán con sus clubes ya que estarán concentrados trabajando con Hernán "Bolillo" Gómez.



Así mismo, la Liga oficializó que el clásico pendiente de la jornada 11 entre Olimpia y Motagua se disputará este sábado en el estadio Nacional a las 7:00 PM.



Para la la última fecha del certamen el partido cumbre es que el disputarán Real España y Vida (36 y 35 pts) en el estadio Morazán, el que gane se llevará las vueltas del campeonato y un empate podría darle la oportunidad a que uno de los capitalinos acabe primero.

Jornada 18

Platense vs Olimpia (7:00 PM)



Real Sociedad vs Marathón (7:00 PM)



Motagua vs Honduras Progreso (7:00 PM)



Victoria vs Lobos UPNFM (7:00 PM)



Real España vs Vida (7:00 PM)