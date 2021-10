Test Social del Cádiz revela secretos del Choco Lozano

CÁDIZ, ESPAÑA.- La brillante actuación ante el Villarreal en la Liga de España, ha convertido al hondureño Choco Lozano, es una de las figuras más importantes del Cádiz.



Este jueves el delantero hondureño se ha sometido al 'test social' del equipo amarillo. Conoce algunas interioridades del catracho.



¿Ciudad o país más bonito que has visitado?



Me gustó mucho Hungría, me gustó Budapest.



¿Un ídolo no deportivo?



Mi padre. Es un ejemplo para mí, una persona súper recta, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Un referente para mí.



¿Si no fueras futbolista, qué serías?



No lo pensé nunca. Pero estaría haciendo otro deporte seguramente o me hubiese decantado por estudiar alguna profesión.



¿Comida favorita?



Las baleadas hondureñas.



¿Canción favorita?



Tengo una que me gusta mucho, se llama Real Guerrero de Secreto.



¿Artista o grupo favorito?



Juan Luis Guerra.



¿Última película y última serie que has visto?



El Juego del Calamar fue la última que me vi, que la está viendo todo mundo. Película, no veo muchas pero fue el Libro de Eli de Denze Washington.

¿Película y serie favorita?



La Casa de Papel me encantó y la película Soy Leyenda de Will Smith, me encanta.



¿País del mundo al que te gustaría viajar?



Me gustaría visitar Dubai, es un país que me encantaría conocer.



¿Lugar que te proporcione tranquilidad?



Uff, mi casa, je,je.



¿Otro deporte que no sea fútbol que te guste?



Me gusta la NBA, no suelo praticarla, pero si verla.



¿Una experiencia que te gustaría vivir?



Me gustaría hacer puenting, no creo que tenga el valor de

hacerlo nunca, pero me gustaría.





Aquí el video: https://bit.ly/2ZwchVk