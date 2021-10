Futbolista gay australiano Cavallo se dice "abrumado" por apoyo recibido

SÍDNEY, AUSTRALIA.- El centrocampista australiano Josh Cavallo aseguró este jueves sentirse abrumado por las muestras de apoyo llegadas de todo el mundo tras salir del armario y convertirse en el único jugador gay conocido de una liga de primera división.



El paso del futbolista mereció aplausos de grandes figuras del deporte internacional, desde el sueco Zlatan Ibrahimovic al español Gerard Piqué, pasando por el francés Antoine Griezmann o el inglés Marcus Rashford.



"Quiero enviar un mensaje a todo el mundo para demostrar que no importa quién eres, qué crees o de qué cultura o contexto procedes, todo el mundo es aceptado en el fútbol", dijo el futbolista del Adelaide United de la liga australiana a la cadena Sky Sports.



"Al final, estamos en 2021 y es tiempo de cambiar esto en el fútbol (...) Estoy tan abrumado y contento con la respuesta que he recibido", aseguró el centrocampista, exinternacional sub-20 con Australia.



Grandes clubes como Liverpool, Tottenham Hotspur o AC Milán respaldaron al futbolista, así como el español FC Barcelona, que le agradeció "la valentía" por "dar un paso adelante".



"Eres un campeón. El fútbol es para todos", tuiteó el emblemático delantero Zlatan Ibrahimovic.



"Gran respeto hacia Josh por hacer esto. Es valiente y comparte un importante mensaje de que todo el mundo merece ser uno mismo", dijo el capitán del Liverpool, Jordan Henderson.



A pesar de la inmensa popularidad y los numerosos equipos de fútbol en todo el mundo, pocos jugadores masculinos han reconocido ser gay, algo mucho más normalizado en el fútbol femenino.



Entre los pocos que han salido del armario, la mayoría prefieren esperar a colgar las botas para evitar abusos desde las gradas de los estadios.



Eso le ocurrió al británico Justin Fashanu, el primer jugador profesional en anunciar públicamente su homosexualidad en 1990. El deporte nunca lo aceptó y en 1998 se suicidó.



Cavallo, cuyo video ha sido visto siete millones de veces en menos de 24 horas, espera que su decisión inspire a otros.



"Quiero que el deporte evolucione y permita a otros jugadores en mi situación sentir que no están solos", dijo.



Su entrenador en el Adelaide United, Carl Veart, dijo que había sido una decisión difícil para el joven dado "el estigma que hay con esto (ser gay) en nuestro deporte".



"Estaba esperando este día desde que Josh me lo dijo. Estoy muy feliz y muy orgulloso de que lo haya hecho", indicó.