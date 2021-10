Diego Vázquez: "Siempre apostamos a ganar, pero me pareció un justo empate"

LA CEIBA, HONDURAS.- Diego Vázquez tildó de "justo" el empate 1-1 de Motagua ante Vida pese a que no era el resultado que buscaban para aspirar al liderato en la jornada 16 que se disputó en el Torneo Apertura 2021.



El entrenador de las Águilas fue claro en que "fue un partido típico como lo esperaba, bastante parejo con equipos que manejan bien la pelota, creo que fue un tiempo para cada uno y un Vida que hizo algunas cosas buenas. Nos terminamos llevando un punto que es bastante positivo ante un equipo que está allá arriba".



Y agregó: "Siempre apostamos a ganar, no a empatar, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido al final, creo que los dos se conformaron con el empate. Me pareció un justo empate sin que viniera a buscarlo".



LEA: "Me agrada como juega el hondureño": nuevo técnico de la Selección de Honduras al arribar al país



¿Qué le faltó para llevarse la victoria? -se le consultó en rueda de prensa- "Es sencillo, que estuviera más fino quizá Gonzalo, pero me gustó el manejo, en el segundo tiempo sufrimos poco o casi nada; lo que hizo Motagua fue interesante".



Tras este empate el Motagua (31) fue desplazado de la segunda plaza por el Real España (32), sin embargo, no es algo que inquiete al timonel sudamericano ya que le restan tres jornadas por disputarse, esto por el encuentro pendiente ante el Olimpia.



"Esta es la última salida que tenemos, Motagua es fuerte en Tegucigalpa y hace valer el Nacional, esa es una gran ventaja porque de local somos fuertes, esa es nuestra apuesta. Ahora nos quedan tres fechas y al resto dos partidos", cerró.