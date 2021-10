"Me agrada como juega el hondureño": nuevo técnico de la Selección de Honduras al arribar al país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo director técnico de la Selección de Honduras, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, arribó el mediodía de este jueves al país en compañía de los miembros de su cuerpo técnico.

El estratega cafetero tendrá la difícil tarea de revertir el mal arranque en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

"Bolillo" llega a Honduras junto a su equipo técnico, entre ellos su hijo Daniel Gómez, quien ya lo ha acompañado en otros trabajos. Además el preparador físico Óscar Mauricio, el técnico Edgar Carvajal y Óscar Pérez.

El colombiano al ser abordado en la terminal aérea dijo que viene directo a hablar con los directivos para hacer una convocatoria rápida de la H.

El cuerpo de técnicos que acompaña al nuevo estratega de la Bicolor.

Sobre el caso de los delanteros de la H refirió que su rendimiento es bueno y "siempre han sido buenos jugadores, no solo ahora sino siempre". "Alberth Elis y el "Choco" Lozano son jugadores con experiencia, vamos a tratar de acomodarlos para sigan siendo buenos en la Selección", apuntó.

"Me agrada como juega el futbolista hondureño, me agrada su condición física, hay cosas muy buenas, no me entra en la cabeza el puesto en el que Honduras está", puntualizó antes de partir rumbo al hotel.