Horarios, fechas y modificaciones: Así se jugará la jornada 16 de la Liga Nacional   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas fechas de finalizar las vueltas regulares de la Liga Nacional, la jornada 16 se jugará con cambio de hora y sedes el próximo miércoles 27 de octubre, donde está incluido el clásico Olimpia vs Marathón.



La Liga Nacional confirmó las modificaciones correspondientes a la jornada 16. Todos los encuentros se disputarán el mismo día.



El juego que estaba programado a disputarse el jueves entre Platense y Victoria pasará para el miércoles.



Entre otros compromisos, Real Sociedad vs Lobos de la UPN cambiaron hora, así como Real España y Honduras Progreso.



Así de jugará la jornada 16:

Miércoles 27 de octubre



3:00 PM Real Sociedad vs UPNFM

7:00 PM Real España vs Honduras Progreso

7:00 PM Platense vs Victoria

7:15 PM Vida vs Motagua

7:30 PM Olimpia vs Marathón



