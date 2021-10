La dura respuesta de Roger Espinoza con aficionado que le pidió volver a la Selección  

Roger Espinoza aclaró que no volverá a la Selección de Honduras. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que muchos le pidieron su regreso a la Selección de Honduras, Roger Espinoza dejó claro que no volvería y derrumbó las ilusiones de aceptar una posible convocatoria.



El "Chino" Espinoza fue abordado por un hondureño en Estados Unidos tras finalizar un partido y le preguntó si regresaría a la H y las palabras del jugador quebrantaron las esperanzan que almacenaban la afición hondureña.



VEA: ¿Sorpresas? Ellos serían los primeros legionarios convocados por el "Bolillo"



"Roger, ¿vas a ir a la H?", consultó un compatriota cuando Espinoza pasaba por la tribuna. El jugador con su mirada fija y con un tono de voz seguro respondió: “No hermanito. Yo ya me retiré, ya tengo 35 años”.



Espinoza sigue destacando con la camiseta del Sporting Kansas City de la MLS e inclusive el pasado sábado dio una espectacular asistencia de gol en la victoria de 2-0 que lograron contra Seattle Sounders.



ADEMÁS: ¿Cómo marcha la tabla de posiciones en Honduras?



El catracho disputó con la Bicolor las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegando a ser protagonista en cada uno de los encuentros.