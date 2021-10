¿Cómo avanza la contratación del nuevo director técnico de la Selección de Honduras?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya pasó más de un día desde la separación de Fabián Coito como director técnico de la Selección de Honduras, pero hasta el momento la Fenafuth no nombrado a otro mandamás.



Las autoridades deportivas están trabajando de manera silenciosa y esto genera desespero en los amantes del fútbol.



Por ahora no hay nada oficial, ni pistas de quién será el nuevo director técnico de la Bicolor tras el fracaso de Coito.

¿Vuelve Pinto?

Jorge Luis Pinto, quien fracaso con la H rumbo al Mundial de Rusia 2018, fue contactado por el ente deportivo hondureño con la intensión de rescatar lo que queda de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



Esto lo reveló Pinto tras un diálogo con diario El Alargue de Colombia, pero las autoridades no han desmentido o afirmado las declaraciones del colombiano.



"Anoche me llamaron a las 12 de la noche, no sé, vamos a valorar, les dije que les iba a dar una respuesta en 24 horas, vamos a mirar con calma", mencionó el colombiano en la entrevista.



Por otra parte, la afición hondureñas pide apresurar la contratación del nuevo DT para que comience a trabajar con la H y tratar de rescatar la eliminatoria.



Candidatos

Aunque no es confirmado el nombre del nuevo director técnico, tres mandamases que dirigen en la Liga Nacional suenan para que lleguen a cumplir con el trabajo en banca rota que dejó Coito.



Entre los candidatos a tomar el mando de barco están: Pedro Troglio, quien dirige actualmente al tricampeón Olimpia; Diego Vásquez, técnico del Motagua y Héctor Vargas que se encuentra sin equipo.



De no llegar a un acuerdo con alguno de los anteriores también se ha contemplado opciones en el extranjero.



Aunque se fue dejando un mal sabor de boca, Jorge Luis Pinto podría volver a dirigir a la H. Además, los colombianos "Bolillo" Gómez y Juan Carlos Osorio están en las posibilidades