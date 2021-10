Fabián Coito: "No hablaré de renuncia, solo hablo del partido ante Jamaica"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el rechazo de la prensa deportiva y la afición hondureña, el entrenador de la Bicolor, Fabián Coito, manifestó sus valoraciones sobre la derrota ante Jamaica.



"No es un momento de armar un balance sobre un periodo de trabajo del largo tiempo, lógicamente si los resultados no se han dado es porque no hemos encontrado un buen funcionamiento. Es por muchos factores, no quiero exponer excusas, somos responsables", dijo Coito en sus primeras palabras de la conferencia de este miércoles.



"No hablaré de renuncia. Solo hablo del partido ante Jamaica", dijo Coito sobre el clamor general tras los malos resultados.



En lo que respecta al partido contra Jamaica dijo que "estoy tan triste y tan decepcionado por el resultado pero es el fútbol es el juego y hay que buscar revertir de alguna manera, todavía falta mucho".



"Por supuesto que es muy difícil encontrarle una explicación a este momento que vive la selección, no está perdida, pero está muy difícil. Hay que seguir adelante, el fútbol es así, hay que levantar la cabeza y la gente seguirlo apoyando".

Con esperanzas

Sobre la eliminatoria esto dijo el uruguayo. "De ninguna manera la eliminatoria está perdida para Honduras, no voy a hablar de responsabilidad ni de situaciones, en este momento impera el nerviosismo, no es momento de encontrar errores que pasaron, como entrenador soy el responsable".



Finalmente Coito dijo que "es dificil por lo que pasó, yo creo que nos ganó el nerviosismo, la necesidad de ganar y encontrarnos con que no lográbamos generar situaciones, llegamos hasta cerca del área pero no concretamos. Erramos muchos pases en la salida y le dimos facilidad a Jamaica".