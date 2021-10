Dinamarca se clasifica al Mundial de Qatar 2022

DINAMARCA.- Con un tanto de Joakim Maehle, Dinamarca superó por 1-0 a Austria y logró clasificarse directamente para el Mundial de Qatar-2022, este martes en Copenhague en partido de clasificación mundialista.



Dinamarca, semifinalista en la pasada Eurocopa, se convierte así en el segundo país clasificado para la cita mundialista, después de que el lunes lo lograse Alemania.



La victoria local garantizaba la clasificación para Qatar-2022 y los daneses fueron a buscarla desde el pitido inicial, pero no lograron derribar la muralla austriaca hasta el comienzo de la segunda parte.



Los daneses robaron una pelota en la zona central y Thomas Delaney montó una rápida contra, Poulsen y Dolberg arrastraron a los defensas hacia un costado y el centrocampista del Sevilla encontró a Maehle a la derecha, solo, que solo tuvo que empujar la pelota a la red (53).



Un solitario tanto y una victoria por la mínima que no ensombrece la impecable trayectoria de los daneses, que suman todos sus partidos por victorias (8), con 27 goles a favor y ninguno en contra.



Escocia, que se impuso por la mínima en Islas Feroe, está cerca de lograr el pase a la repesca, ya que con 17 puntos aventaja en 4 a Israel, que superó por 2-1 a Moldavia, mientras que Austria (10) ya no tiene opciones