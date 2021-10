Alberth Elis: "El grupo está a muerte con el Profe, vamos con todo ante Jamaica"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Antes de partir de regreso a Honduras tras la derrota 3-0 sufrida ante México en el Estadio Azteca, Alberth Elis habló acerca del ambiente que vive el plantel de la Bicolor y las sensaciones que hay previo a enfrentar a Jamaica el miércoles.



De igual manera, el principal referente en el ataque de la H reveló porque no inició como titular el partido ante el Tricolor y dejó claro que no se trata de un acuerdo entre la Fenafuth y el Girondins de Burdeos.

"No haber comenzado el partido no fue decisión técnica, vengo de dos lesiones que me han tenido tres meses fuera de las canchas y no estaba en condiciones de jugar tres juegos de titular", comenzó diciendo el delantero de 25 años.

A buscar el triunfo contra Jamaica

Por otra parte, la "Panterita" ya piensa en el juego del miércoles ante Jamaica, en donde está claro que Honduras deberá de conseguir un triunfo si quiere mantenerse con vida en la octagonal final de la Concacaf.



"El miércoles vamos a muerte, es todo o nada, y vamos a morirnos en la cancha, estamos juntos respaldando al profe. Ganando el partido del miércoles estamos en la pelea por nuestro sueño que es estar en el Mundial de Qatar".



Además de mostrar su respaldo al proceso de Fabián Coito, Alberth Elis envió un mensaje a la afición hondureña ante el mal momento que vive la Selección en el arranque de la eliminatoria.



"Estamos muy agradecidos con la afición por el apoyo que nos han dado en casa y fuera de ella, no hemos podido regresar ese apoyo con un triunfo pero el miércoles lo entregaremos todo, buscaremos ese gane", declaró.

"El grupo está con el profe"

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de Fabián Coito al frente de la Selección Nacional de Honduras, Alberth Elis mandó un claro mensaje en donde reafirma que los jugadores respladan al uruguayo y que van con todo en busca de un triunfo que regrese las esperanzas el miércoles ante los Reggae Boyz.



"El grupo está con el profe y el miércoles ante Jamaica vamos a muerte", concluyó Elis.

