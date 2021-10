Real España venció 2-0 a Victoria en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- Real España confirmó el pésimo momento que vive el Victoria y se llevó los tres puntos del Estadio Ceibeño tras propinarle un contundente 0-2 en la jornada 13 del Apertura 2021 que se disputa en pleno Feriado Morazánico.



El conjunto catedrático consiguió el triunfo gracias a los goles de Franklin Flores (13) y Omar Rosas (60). El lateral zurdo dio un gran partido con su anotación, llegadas por la izquierda y el orden que brindó en la zona defensiva.

LEA TAMBIÉN: Vida y Lobos UPNFM no se hicieron daño en el Marcelo Tinoco



Se trata de la sexta victoria que suman los aurinegros en el campeonato, por lo que se mantienen en la cuarta posición de la tabla con 22 unidades.



Por su parte, Victoria sigue dejando en evidencia el terrible momento que atraviesa y del que todavía no ha podido enderezar el DT Salomón Nazar. Los jaibos registraron su décima derrota.



Real España salió decidido en busca del triunfo y desde el minuto 5 avisó con un remate de Mayron Flores que se fue arriba de la cabaña de Esau Flores, joven arquero que estaba debutando y que evitó que Victoria se fuera goleado.



Ocho minutos después de acción llegó el tanto de Franklin Flores, que recuperó en la salida de los jaibos, se metió al área y soltó un zurdazo que fue imposible para el arquero debutante. Con ese 0-1 nos fuimos al descanso.



Para el complemento, Salomón Nazar hizo tres cambios con la intención de darle otra dinámica al equipo, algo que nunca sucedió. El cuadro ceibeño dio tibios ataques sin generar peligro al arco defendido por Perelló, quien fue titular ante la ausencia de 'Buba' López, quien está concentrado con la Bicolor.



Por otro lado, al 'Potro' Gutiérrez sí le funcionó el cambio de Carlos Bernárdez por Ramiro Rocca. El beliceño, con solo un minuto en el campo, provocó el penal que trasnformó en gol el mexicano Omar Rosas para poner el segundo definitivo.



Victoria solo registra dos triunfos en este campeonato (ante Marathón y Platense) y no pasa de los últimos lugares. Tienen 26 goles en contra y solo cuatro a favor. Su próximo compromiso será ante la Real Sociedad y la Máquina se verá las caras frente a Platense en casa.

ADEMÁS: Motagua vence 3-2 al colista Platense y se acerca al liderato

Alineaciones confirmadas

Victoria: Edward Esau Flores; Velasquez Colón, Kenneth Hernández, Pedro Hernández, Maynor Colón, Edwin Alvarez, Marlon Rafael Flores, Jesús Marcelo Canales, Edu Gianini Martínez, Andrés Murillo Rentería y Josue Isaac Carcamo.



Real España: Michael Perelló; Miguel Angel Carrasco, Franco Flores, Franklin Flores, Mayron Flores, Alejandro Reyes, Jhow Benavídez, Yeison Mejía, Yesith Martínez, Omar Rosas y Ramiro Rocca.

Ficha técnica

Cambios en Victoria: se fue Josue Carcamo por Alexis Vega, Pedro Hernández por Durvin Sánchez, Marcelo Canales por Damin Ramirez, Josue Galindo por Óscar Suazo y Carlos Matute por Maynor Colón.

Cambios en Real España: se fue Mayron Flores por Darixon Vuelto, Mikel García por Jeison Mejía, Jhow Benavídez por Junior García, Ramiro Rocca por Carlos Bernárdez y Yesith Martínez por Daniel Meléndez.

Tarjetas amarillas

Victoria: Maynor Colón.



Real España: Mayron Flores y Carlos Bernárdez.



Tarjetas roja no hubo.

VEA: Olimpia propina contundente goleada 4-0 a Real Sociedad en el Nacional