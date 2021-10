Argentina iguala 0-0 ante Paraguay; Uruguay y Colombia empatan y siguen en carrera

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Argentina no cosechó lo que sembró y apenas se llevó un empate 0-0 tras ejercer un amplio dominio ante Paraguay en el premundial, mientras Uruguay y Colombia tampoco se sacaron ventaja y siguen en la carrera por un boleto a Catar-2022.



El líder Brasil (24 puntos), sin Neymar, intentaba acercarse a una prematura clasificación ante la colista Venezuela.

Gusto a poco

De la mano de Lionel Messi, la Albiceleste generó una y otra vez situaciones de gol, sobre todo en la primera parte, pero la falta de puntería y la excelente actuación del portero Anthony Silva dejaron la dejaron con sabor agridulce, a la espera el domingo de un compromiso lleno dificultades ante Uruguay en Buenos Aires, su histórico rival.



El equipo de Lionel Scaloni, segundo en la clasificación con 19 puntos detrás de Brasil, bajó su nivel en la etapa final en la medida que Messi encadenó varias imprecisiones, aunque el astro del París Saint Germain juega ahora sin la pesada carga que se quitó con la conquista de la Copa América en julio pasado, rompiendo una racha negativa de 28 años sin títulos.



A Paraguay, que se mantiene en el sexto lugar con 12 puntos, el empate le calzó como anillo al dedo, y su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo, un cercano discípulo de Marcelo Bielsa, salvó su empleo y tendrá otra oportunidad el domingo frente a Chile, octava con 7 puntos, en Santiago.

Eliminatorias



Argentina 0 Paraguay 0



¡Final del partido en el Defensores del Chaco!



El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará el próximo domingo ante Uruguay

Nada ha cambiado

Uruguay y Colombia también firmaron la paz sin abrir el marcador y dejaron todo como estaba en la clasificación en el tercer y cuarto escalones, dentro de la zona de clasificación directa a Catar, con 16 y 14 puntos respectivamente.



Contra todo pronóstico, no volvió a juntarse la mortífera dupla ofensiva de la Celeste, con Luis Suárez en el campo y Edinson Cavani en el banco, aunque el equipo de Oscar Tabárez se las ingenió para generar mucho peligro en la etapa inicial.



Colombia asustó con un equipo ofensivo en los papeles con Luis Díaz, Radamel Falcao García y Rafael Borré en ataque, pero fueron solo destellos que no llegaron a inquietar seriamente al portero Fernando Muslera.



Una victoria uruguaya en el Gran Parque Central de Montevideo hubiera significado un paso gigante para tomar uno de los cuatro cupos directos que otorga la Conmebol, y ahora le espera Argentina, un duelo que no admite pronósticos previos.

?



Imágenes del empate de nuestra Selección Colombia

La seleçao ni se inmuta

La seleçao va tan cómoda por la eliminatoria que ni se inmuta por no contar ante Venezuela con su figura Neymar por suspensión, así como tampoco estará presente el lesionado capitán Casemiro.



Una posible victoria ante la colista Venezuela (4 puntos) le dejará abierto el camino para la clasificación a la seleçao, aunque le aparecen duros compromisos en el resto de esta triple jornada ante Colombia en Barranquilla y con Uruguay en Manaos.



Y todo apunta a que su adversario Venezuela se mantendrá como el único seleccionado sudamericano que nunca ha clasificado a un mundial.

Clásico del Pacífico decisivo

La nueva versión del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú será una batalla decisiva entre imperiosamente necesitados.



Chile está en un incómodo octavo lugar, lejos de los cupos clasificatorios. Si queda nuevamente fuera de un mundial también será la despedida de su exitosa generación dorada liderada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que le dio a la Roja sus dos primeros títulos, las Copas América de 2015 y 2016.



Aunque un escalón más arriba (8 puntos), Perú tampoco la tiene fácil en este premundial. Su DT, el argentino Ricardo Gareca, llevó al seleccionado inca a Rusia-2018, su primer mundial tras 36 años -no asistía desde España-1982- y fue subcampeón de la Copa América de 2019, que ganó el anfitrión Brasil.



El 'Tigre' Gareca causó un revulsivo con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, uno de los mejores de la Copa América-2021, así como recuperó al histórico atacante Paolo Guerrero, para seguir escalando tras un inicio para el olvido en el premundial.



En el cuarto escalón y con el último pase directo al Mundial, Ecuador debe levantarse ahora para no perder el tren que se le estaba escapando en las últimas fechas. Su rival Bolivia, con seis puntos, viene golpeado por su caída 3-0 ante Argentina pero aún tiene chances de dar una sorpresa en el premundial.