"Potro" Gutiérrez tras empate: "No puedes estar contento si no obtienes una victoria"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Aunque estuvieron cerca de perder el partido, el director técnico de Rel España, "Potro" Gutiérrez, aseguró en conferencia de prensa que si no se logra la victoria no se puede estar feliz.



Real España empató 1-1 ante Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula por la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional.



"Siempre competimos para ganar, obviamente el rival también. En el primer tiempo generamos algunas oportunidades que no se concretaron, los muchachos respondieron", dijo El Potro.



No puedes estar contento si no obtienes una victoria, pero la reacción que tuvo el equipo me gustó, me quedo contento con el trabajo que hicieron los muchachos", finalizó.



Los olimpistas y aurinegros se mantienen en la segunda posición esperando lo que sucede este domingo con Motagua y Marathón, rivales que de ganar sus encuentros los estarían desplazando en la tabla.



