"El hombre se portó muy bien": Troglio sobre el vicepresidente de Surinam   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras empatar 1-1 de visita ante Real España en el estadio Morazán de San Pedro Sula, el entrenador de Olimpia, Pedro Troglio, habló nuevamente por lo sucedido en Surinam lo que les costó la descalificación de la Concacaf League.



La prensa hondureña consultó al tres veces campeón con el Rey de Copas de Honduras sobre el cuestionado "Caso Surinam".



VEA: Quioto recae en su lesión y es duda para enfrentar a Costa Rica por la eliminatoria



"Dejar que filmaran, esta situación en su momento se tomó como cómica, este hombre jugó y está en su derecho porque nadie te puede impedir jugar, todos sabían quién era, ahí se sabía si podía jugar o no", comenzó diciendo el argentino.



"La verdad que el hombre (Ronnie Brunswijk) se portó muy bien. Entró y nos mandó un bus nuevo porque no la pasamos bien en la ida", agregó.



ADEMÁS: Real España empató 1-1 con Olimpia en el estadio Morazán

Así se repartió el dinero:

"Pidió cambiar la camiseta, lo dejamos entrar y empezó a decir que nos felicitaba y que iba a ser el presidente del país y dijo que nos iba a hacer unos regalos, comenzó a darle 100 dólares a los muchachos como regalo".



"Ahora, está bien, se filmó y se filtró todo. Pero no fue soborno como aquí lo quieren pintar ¿soborno? ¿Desesperados por 100 dólares? Quisiera ver a muchos en esa situación".



DE INTERÉS: Romell Quioto anotó un doblete en triunfo del CF Montreal al Atlanta United



La próxima vez seguro no se acepta a nadie porque yo desconocía eso que no se pueden recibir regalos. Se tiran demasiada mie*** ustedes y es lo que me sorprende, que en Honduras no, eso pasa en todo el mundo".



Lo anterior fueron las reacciones de Pedro Troglio sobre lo que pasó en Surinam que se convirtió en escándalo mundial y manchó la imagen de Olimpia en lo internacional.