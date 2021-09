River-Boca, otro decisivo superclásico en el regreso de los hinchas en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- River Plate, único escolta del líder Talleres, y Boca Juniors, en su última chance de sumarse a la lucha por el campeonato, se enfrentarán el domingo en el superclásico del fútbol argentino, en el regreso del público a los estadios en este país sudamericano.



El River-Boca captura toda la atención en la fecha 14 del torneo de primera.



Luego de 18 meses sin espectadores en las tribunas debido a la pandemia del covid-19, los hinchas volverán a las canchas de primera división como parte de la reapertura de actividades que dispuso el gobierno ante la notoria mejora de las condiciones sanitarias en Argentina.



El permiso autoriza a albergar hasta el 50% de la capacidad de los estadios, de modo que River podrá contar con el apoyo de unos 36.000 hinchas en las tribunas del Monumental, que en últimas refacciones amplió las plazas a 72.000.



River y Boca jugarán el domingo su quinto Superclásico en lo que va de 2021, pero será el primero en el Monumental.



Antes, jugaron tres veces en la Bombonera --por la Copa Diego Maradona y en dos ocasiones por la Copa de la Liga Profesional--, y la restante por la Copa Argentina que se disputó en el estadio Ciudad de La Plata.



Luego de un 2020 huérfano de clásicos, la acción volvió con todo este año en el que reinó la paridad con cuatro empates: un vibrante 2-2 el 2 de enero, dos igualdades 1-1, mientras que el de la Copa Argentina finalizó 0-0.

Muy parejo

En medio de esos empates fue Boca el que festejó en las llaves mano a mano, pues eliminó a su archirrival por penales en los cuartos de final de la Copa de la Liga, y más recientemente, el 4 de agosto, también se impuso desde los once metros en los octavos de final de la Copa Argentina.



Si bien Marcelo Gallardo, DT de River desde 2014, ha tenido a maltraer a Boca en los cruces eliminatorios internacionales, el duelo a nivel local ha sido parejo en los últimos años y, de hecho, por torneos de liga local, River no festeja ante los 'xeneizes' desde la temporada 2010.



Sin embargo Gallardo, ha acumulado siete títulos internacionales, incluidos dos de Libertadores, no ha logrado el cetro de la liga agentina como DT de River.



"Se viene el clásico en nuestra cancha y con nuestra gente. Va a ser muy lindo vivir eso y muy emotivo, porque hace mucho tiempo que no lo vivimos. De verdad va a ser emotivo reencontrarnos con nuestros hinchas", se entusiasmó Gallardo.



El River-Boca promete emociones, además, porque ambos equipos llegan en alza en sus rendimientos, con un 'millonario' que ganó seis de sus últimos ocho partidos por el Torneo 2021 y un Boca que también llega consistente, con una racha de cinco victorias y dos empates.



De todos modos, las expectativas son distintas. River está segundo en el campeonato, a dos puntos del líder Talleres y apuntará a ratificar su condición de candidato, mientras que Boca está sexto, a ocho unidades del puntero, y sólo una victoria lo mantendrá en la pelea por la corona.



También los dos ambicionan clasificarse a la Copa Libertadores-2022 y para ello River está obligado a terminar entre los dos primeros del torneo, mientras que Boca, con menores aspiraciones en la liga, tiene una chance más como semifinalista de la Copa Argentina.



El superclásico se disputará el domingo como plato fuerte de una fecha que empezará el viernes con los partidos de Aldosivi-Unión y Lanús-Central Córdoba, y seguirá el sábado con Godoy Cruz-Newell’s, Platense-Patronato, Huracán-Arsenal, Atlético Tucumán-San Lorenzo y Vélez-Independiente.



El domingo también jugarán Gimnasia y Esgrima-Sarmiento, Rosario Central-Argentinos y Racing-Estudiantes, y el cierre será el lunes con Defensa y Justicia-Talleres y Colón-Banfield.