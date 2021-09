"Demasiados buenos", Guardiola no sabe cómo parar al trío Messi-Neymar-Mbappé

'Son jugadores excepcionales, todo el mundo lo sabe. Tenemos que defender bien cuando no tengamos el balón, pero será difícil', añadió.

LONDRES, REINO UNIDO.- "Demasiado buenos". El técnico del Manchester City Pep Guardiola declaró este lunes que no sabe cómo parar al trío atacante que forman Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, en la víspera de visitar al PSG en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



"Con esta cantidad de calidad, no sé cómo pararlos, son demasiado buenos", señaló el entrenador español.



"Son jugadores excepcionales, todo el mundo lo sabe. Tenemos que defender bien cuando no tengamos el balón, pero será difícil", añadió.



El duelo entre ambos equipos es un repetición de la semifinal de la temporada pasada, cuando el City se impuso 4-1 para alcanzar su primera final de la Champions, en la que perdió ante el Chelsea.



El PSG incorporó este verano europeo a la leyenda Messi, tras una vida en el Barcelona (672 goles en 778 partidos) y una etapa junto a Guardiola que fue excepcional, ganando juntos dos Champions (2009 y 2011) en cuatro temporadas.



"Vamos a intentar hacer nuestro partido, sabiendo lo buenos que son de manera individual y colectiva", añadió Guardiola.