Cambio de hora y sede: El clásico Real España vs. Olimpia se jugará en otro estadio  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para preparar el estadio Olímpico Metropolitano para el partido de la Selección de Honduras ante Costa Rica y Jamaica por las eliminatorias, el Real España vs. Olimpia no se podrá disputar en ese recinto, tal y como estaba previsto.



Lo anterior lo anunció el presidente del club aurinegro, Elías Burbara. Sin embargo el encuentro no será cancelado; se jugará el mismo día en diferente estadio y hora.



El partido entre la Máquina y los capitalinos se jugará en el estadio Morazán de San Pedro sula a las 7:00 de la noche del próximo sábado, confirmó la directiva.



Este duelo corresponde a la jornada 12 de la Liga Nacional del torneo Apertura.



Por los momentos no se han anunciado más modificaciones o suspensiones en el resto de equipos.



