Ansu Fati devuelve la sonrisa al Barça, Falcao vuelve a marcar con el Rayo

ESPAÑA.- El Barcelona (6º) ganó 3-0 al Levante (17º), este domingo en el Camp Nou en la séptima jornada, con Ansu Fati marcando el tercer gol tras haber saltado al campo después de once meses sin jugar debido a una fractura del menisco de la rodilla izquierda.



Otro de los protagonistas del fin de semana volvió a ser el delantero colombiano Radamel Falcao, quien tras su vuelta al fútbol español a sus 35 años con el Rayo Vallecano (5º) parece estar viviendo una segunda juventud.



El 'Tigre' sumó su tercer gol en otras tantas fechas en la victoria del conjunto madrileño en casa ante el Cádiz (3-1), lo que deja al recién ascendido equipo de la franja con 13 unidades, casi un tercio de las necesarias para asegurar la permanencia.



En el Camp Nou, tras 322 días de baja y cuatro operaciones, Ansu Fati regresó con una gran ovación en el minuto 81 luciendo el emblemático 10 que dejó Lionel Messi. El futbolista tuvo el detalle de abrazarse a todo el equipo médico azulgrana antes de saltar al césped con una gran sonrisa.



Solo nueve minutos después de saltar al césped, el jugador se encontró un balón casi en el medio campo, dribló a un rival y golpeó con calidad desde fuera del área para lograr el 3-0. Acudió al banquillo para dedicar al gol a los doctores.



"No me imaginaba un regreso así, pero nos queda mucho por recorrer. Quiero agradecer a los doctores y a los fisios, y a todos los aficionados. ¡Es increíble!", dijo la esperanza azulgrana nada más finalizar.



"Me acordé de mi familia, que ha sufrido estos meses. Intentaré sumar en lo que pueda, intentaré estar disponible y trabajar para poder ayudar", añadió.



Antes de Ansu Fati, habían encauzado la victoria azulgrana Memphis Depay (7 de penal) y De Jong (14).



Con esta victoria el Barcelona suma 12 puntos, quedando a cinco del líder Real Madrid, que el sábado igualó sin goles en casa ante el Villarreal (11º).



Segundo a un punto del conjunto de Carlo Ancelotti está la Real Sociedad después de su victoria 1-0 ante el Elche (15º) con un gol de su estrella Mikel Oyarzabal.



En el otro extremo de la tabla el Getafe sigue sin puntuar después de perder su séptimo partido seguido ante el Betis (7º) en Sevilla (2-0) con dos goles del brasileño William José.