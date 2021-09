Concacaf expulsa al Olimpia y al Inter Moengo Tapoe por polémico video en Surinam

Los jugadores del Olimpia regresaron al país con máscaras. Su acción no fue bien recibida.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Concacaf determinó este sábado descalificar y expulsar -este año- a los clubes Olimpia e Inter Moengo Tapoe tras investigar la repartición de dólares de Ronnie Brunswijk al plantel blanco después de caer derrotados 6 a 0 en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo.

A continuación el comunicado íntegro:

El Comité Disciplinario de Concacaf ha investigado a fondo los hechos que atentan contra la integridad y que son evidenciados por un video que circuló en las redes sociales luego del partido Inter Moengo Tapoe vs CD Olimpia de la Liga Concacaf 2021.



Después de evaluar las acciones en el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, el Comité ha determinado que ocurrieron graves infracciones de integridad después del partido.



Como consecuencia de estas violaciones, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga Concacaf de este año con efecto inmediato. Además, el Comité ha dictaminado que el Sr. Ronnie Brunswijk tiene prohibido participar en competencias de Concacaf en cualquier capacidad por tres años.



Concacaf continúa investigando este asunto y a otras posibles personas involucradas, y se reserva el derecho de remitir cualquier evidencia adicional a su Comité Disciplinario.

El incidente

Si la aparición en la cancha de Ronnie Brunswijk causó asombro en el mundo entero, por ser el futbolista más veterano en jugar un partido internacional de clubes (60 años y 198 días), lo que hizo el longevo ‘jugador’ después del encuentro provocó una auténtica explosión... Y allí es donde se vio salpicado el Olimpia.

El dueño del Inter y vicepresidente de Surinam, quien es ligado al narcotráfico y es perseguido por la justicia internacional, entró al camerino de Olimpia a repartir dinero a jugadores y otros miembros del plantel merengue.

Según el periodista Eduardo Solano, la persona que transmitió en redes sociales la donación de dólares es Jöel Martinus, quien es narcotraficante convicto y estuvo ocho años en la cárcel de Francia por meter cocaína a Guiana.

Concacaf abrió investigación

El hecho no solo provocó críticas contra el equipo hondureño, sino que la Concacaf abrió un expediente que ya vislumbraba una dura sanción para el Albo.

“Estamos extremadamente preocupados por el contenido de un video que circula en las redes sociales y que plantea posibles problemas de integridad en torno al partido de la Liga de Concacaf entre Inter Moengotapoe y Olimpia”, expuso en un comunicado la entidad rectora del fútbol de la región.

En medio de la telaraña de cuestionamientos, los Blancos emitieron un comunicado en el que dijeron que esperaban el dictamen.

“El Olimpia, como ente respetuoso de las leyes aplicables a dichos eventos y leyes en general, queda atento a dicha investigación y al debido proceso que la misma genere en torno al referido video, destacando que como parte de sus actuaciones apegadas a la ley ha tomado las medidas aplicables al caso para garantizar la integridad de sus actuaciones”, expuso el club blanco.

En las últimas horas la Concacaf había enviado una notificación al equipo Inter Moengo Tapoe para pedirle un informe sobre el hecho. En la nota enviada por correo electrónico se explicó que el Comité Disciplinario de Concacaf fue notificado mediante un informe del coordinador del juego.

“Después del partido, en nuestro camino al aeropuerto, se nos mostró un video que circulaba en las redes, el señor Ronnie Brunswijk, que es propietario, capitán y jugador del Inter, está en el vestidor del Olimpia una vez que el partido finalizó. Se puede ver claramente que está dando dinero, estimado a ser mayor a dos mil dólares estadounidenses”, expusieron.

El escrito aclaró que “ninguno de los oficiales del partido, el árbitro ni el jefe de cada delegación sabían de este evento”.

¿Por qué el plantel aceptó dinero de Brunswijk?

A falta de una voz oficial, algunas fuentes afirman que se debió a que el poderoso hombre retribuyó porque los jugadores olimpistas le dieron su camisa, mientras que el periodista Kilvet Zabdiel Bertrand contó que supuestamente se debió al pago de una apuesta pactada antes del juego.

Lo cierto es que el Código de Ética de la Concacaf en su artítulo 2 expresa que “no se ofrecerán ni se aceptarán obsequios” y “en todo caso, las personas sujetas al presente código no ofrecerán ni aceptarán de ninguna persona de Concacaf o ajena a esta, niguna cantidad de dinero que no sea per diem (asignación diaria para gastos) o salarios”.