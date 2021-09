Koeman: "El club me apoya, no se pueden esperar milagros"  

MADRID.- El técnico de Barcelona Ronald Koeman pidió paciencia a la afición y prácticamente descartó que el equipo logre resultados importantes esta temporada.



El Barsa tuvo un arranque muy flojo en su primera temporada en 17 años sin Lionel Messi. Ganó solo dos de sus primeros cuatro partidos en la liga española y cayó 3-0 en casa ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.



Se ha especulado mucho acerca del futuro del técnico holandés, pero Koeman asegura que tiene el apoyo de la directiva.



“El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción”, manifestó en una conferencia de prensa. “La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa”.



Koeman pidió el respaldo de la afición y dijo que “quedar en un alto ránking en la liga sería un éxito”.



Leyendo de un comunicado y sin responder preguntas, Koeman insistió en que el equipo inicia una nueva era,en la que hay que promover a los jóvenes.



“El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos y en la Champions League no se pueden esperar milagros”, señaló. “La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva”.



Ese revés en el Camp Nou fue seguido por un decepcionante empate 1-1 con Granada, nuevamente como local. Los blaugranas necesitaron un gol a los 90 minutos para rescatar un punto y fueron despedidos con abucheos.



Koeman aseguró que tiene el apoyo del club, sin mencionar al presidente Joan Laporta.



La relación entre ambos es tirante y Laporta ha dicho públicamente que el holandés no era el preferido de la directiva, que le renovó el contrato solo porque otros técnicos contactados no estaban disponibles.



Señaló asimismo que cambiar de técnico ahora sería muy costoso.



Koeman fue contratado por el predecesor de Laporte, Josep Bartomeu, luego de otra humillante paliza 8-2 ante el Bayern en la Champions.



Debido a la situación financiera del club, “tenemos que reconstruir el equipo sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo”, dijo Koeman. “Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Pero se pide paciencia”.



Este proceso requiere un apoyo “incondicional... en palabra y en hechos", expresó el técnico.



La situación financiera del club le impidió renovar el contrato de Messi, quien firmó con el París Saint Germain.



Barcelona está a cinco puntos del líder Real Madrid, con un partido menos. El jueves visita al Cádiz.