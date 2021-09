Honduras podría jugar ante México en Guadalajara

GUADALAJARA, MÉXICO.- A lo largo de la historia, el Estadio Azteca ha sido conocido como la casa de la selección de México, convirtiéndose en todo un fortín para los Aztecas, sin embargo, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 el inmueble sufrió fuertes sanciones por el problemático grito homofóbico de la afición mexicana.



Ante esta situación, el Tricolor no vería con malos ojos cambiar de sede para algunos partidos de la eliminatoria, por lo que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ha solicitado que uno de los partidos del seleccionado mexicano pueda jugarse ahí.

Alfaro quiere demostrar que la afición tapatía está a la altura de un compromiso clasificatorio a la Copa del Mundo y quiere que Guadalajara sea la casa de México en las próximas fechas FIFA.



"Vamos a formalizar la petición para que uno de los partidos se puedan hacer en Guadalajara, ojalá tengamos una respuesta positiva. Buscamos eventos que nos motiven y nos hagan ver con mayor motivación hacia adelante. Si pudimos hacer algo con la FMF, con el Preolímpico, creo que podemos seguir con esa relación", expuso.

¿Cuando juegan México y Honduras?

Los próximos duelos como local del Tri, en la octagonal final de Concacaf, serán ante Canadá el 7 de octubre y ante Honduras el 10, por lo que a pocas semanas no se descarta un cambio de sede.



A pesar de que no han presentado la solicitud aún y ven difícil que la Federación Mexicana de Fútbol traslade uno de los partidos a Guadalajara para las fechas de este año, el gobernador Alfaro no pierde la esperanza de que el Tricolor use uno de los estadios de Guadalajara para sus partidos eliminatorios.

